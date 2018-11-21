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21.11.2018, Киев, Ольга Козаченко
 
Донбасс, Политика, США, Украина
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МИД Украины пожаловался в Госдеп на самого богатого человека планеты

Украина потребовала от интернет-компании Amazon отказаться от продажи товаров с символикой ДНР.

Об этом говорится на странице посольства Украины в США в Facebook.

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“Посольство Украины в США официально обратилось к основателю Amazon Джеффу Безосу с настоятельным призывом снять с сайта amazon.com товары с символикой террористической организации “ДНР”, а также к руководству компании eBay Inc. о принятии аналогичных мер в отношении продукции с символикой так называемых “ЛНР” и “ДНР”, – говорится в сообщении украинского посольства.

Кроме того, украинские дипломаты отмечают, что к сложившейся ситуации “было привлечено внимание Администрации США, включая руководство Государственного департамента, Министерства торговли и Министерства финансов США”.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, и.о. министра здравоохранения Украины, скандально известная гражданка США Ульяна Супрун призвала присоединиться к флешмобу против всемирно известного интернет-магазина Amazon, на платформе которого продаются товары с символикой ДНР.

Отметим, что собственник Amazon Джефф Безос в 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием 150 миллилардов долларов.

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