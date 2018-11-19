Украинская “Доктор Смерть” обьявила войну интернет-магазину из-за символики ДНР

19.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

И.о. министра здравоохранения Украины, скандально известная гражданка США Ульяна Супрун призывает присоединиться к флешмобу против всемирно известного интернет-магазина Amazon, на платформе которого продаются товары с символикой ДНР, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом она сообщила в Facebook.

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«Amazon.com — глобальная торговая онлайн-платформа продает товары с символикой самопровозглашенной террористической республики „ДНР“. Предлагаю устроить флешмоб в соцсетях и на почте генерального директора Amazon Джеффа Безоса», — пишет Супрун.

Американка из Минздрава призывает отправить Безосу сообщение о том, что его компания помогает спонсировать терроризм.

«Адрес: jeff@amazon.com. Требуйте прекратить продажу товаров, что усугубляет гибридную войну России против цивилизованного мира», — предлагает чиновница.

Она также заявила, что “война, которую Россия ведет на востоке Украины, уже унесла более 10 тысяч жизней, а флаг ДНР — это символ терроризма, репрессий, смерти и оккупации”.

Интересно, что война с интернет-магазином поглотила и. о. министра в тот момент, когда, согласно пресс-релизам ее ведомства только на Львовщине и только за одну неделю корбю заболело свыше 500 человек.