МИД Украины: Президент России должен встать на колени в Киеве

31.08.2022  13:00 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украина будет считать своей победой в противостоянии с Россией, когда президент РФ приедет в Киев и встанет на колени.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Радио Свобода» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина будет считать своей победой в противостоянии с Россией, когда президент РФ приедет в...

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По мнению Кулебы, также условием победы будет считаться выход на границы 1991 года и выплата Россией репараций.

«Победа Украины в этой войне – это полное восстановление ее территориальной целостности где возможно – военным, а где возможно – дипломатическим путем. Потом наступит вторая фаза войны – это будет привлечение виновных в военных преступлениях, в геноциде, в преступлениях против человечности и преступной агрессии к ответственности, выплата компенсаций», – сказал министр.

«А потом наступит третья фаза войны – это покаяние российского народа и российской политической элиты.

Я когда-то это сказал, года два назад и меня потом разрывали на российских пропагандистских шоу, но я абсолютно продолжаю верить, что наступит день, когда какой-то лидер России, кто бы это ни был, приедет в Украину, встанет на колено перед памятником жертвам российской агрессии, будет очень долго стоять на коленях и будет извиняться перед украинским народом за это зло, принесенное нам.

И когда это произойдет, это будет окончательной победой Украины», – заявил Кулеба.

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