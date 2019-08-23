МИД Украины признал, что антироссийским санкциям приходит конец

23.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Маловероятно, что Украине удастся удержать санкции, которые вводились западными странами в отношении России.

Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

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«Не стоит рассчитывать на то, что все будет легко. На мой взгляд, маловероятно, что мы сможем держать санкции и изоляцию России дальше», – сказала Зеркаль.

По ее словам, антироссийские санкции Запада позволили Украине избежать военных поражений.

«По крайней мере, не было на протяжении этих пяти лет таких событий как Дебальцево, как Иловайск. И это реально было достижением этих пяти лет – не было ужасного кровопролития и потерь такого количества человеческих жизней… Изоляция этих лет работала на то, чтобы держать ситуацию, чтобы она не ухудшилась», – говорит замминистра.

При это она добавила, что санкции не дали того результата, на который расчитывал Киев.

«Действительно, они не принесли всего того, что могли принести, но сказать, что они совсем неэффективны нельзя… Конечно, мы бы хотели, чтобы было большее давление, и не просто была остановка горячей фазы, а чтобы это было и решение вопроса по существу», – резюмировала Зеркаль.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киев заявили, что антироссийские санкции Запада доживают последние месяцы.