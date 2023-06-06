МИД Украины в ярости от реакции мировых СМИ на уничтожение Каховской ГЭС

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Мировые медиа не спешат однозначно обвинять российскую сторону в разрушении Каховской ГЭС и тем самым подыгрывают России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем микроблоге написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Сегодня первый его пост был посвящен уничтожению дамбы Каховской ГЭС, в результате чего произошло масштабное наводнение, затопившее Новую Каховку и ряд населенных пунктов в Херсонской области.

«Россия разрушила Каховскую плотину, вызвав, вероятно, крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за последние десятилетия и поставив под угрозу тысячи мирных жителей. Это отвратительное военное преступление. Единственный способ остановить Россию, величайшего террориста 21 века, — выгнать ее из Украины», – в традиционно русофобско-пропагандистском раже прокомментировал ситуацию украинский министр.

Спустя два часа он опубликовал еще одну запись на эту тему, высказав недовольство реакцией зарубежных СМИ.

«Приводит в ярость, то, что некоторые СМИ сообщают, что «Киев и Москва обвиняют друг друга» в разрушении Каховской плотины. Это ставит факты и пропаганду в один ряд. Украина столкнулась с огромным гуманитарным и экологическим кризисом. Игнорировать этот факт означает играть в российскую игру «не все очевидно», – негодует Кулеба.

Напомним, что американская газета Вашингтон пост», как сообщал «ПолитНавигатор», ранее писала, что ВСУ вынашивали планы уничтожения дамбы и даже предпринимали такого рода попытки.

«Генерал-майор ВСУ Ковальчук задумался о затоплении реки. Украинцы, по его словам, даже нанесли пробный удар из HIMARS по одному из шлюзов Новокаховской плотины, проделав три пробоины в металле, чтобы посмотреть, сможет ли вода Днепра подняться достаточно, чтобы заблокировать российские переправы, но не затопить близлежащие районы, деревни. Испытание прошло успешно, сказал Ковальчук…», – говорилось в публикации газеты.