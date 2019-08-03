МИД Украины: Вытравим Русский мир войной, кровью и страданиями

03.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Кровавая карательная операция против жителей Донбасса – это та цена, которая была необходима, чтобы доказать Европе, что Украина не является частью Русского мира.

Об этом в интервью «Цензору» заявил постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Базовое правило, которое должны воспринять наши интеллектуальные партнёры и, одновременно, что очень важно, мы тоже это должны чётко артикулировать, что Украину нельзя никоим образом рассматривать как часть Русского мира.

Если мы интеллектуально выведем восприятие Украины как части Русского мира, выведем из этой рамки, разговор полностью изменится. Если наши интеллектуальные партнёры это воспримут, что Украину не нужно рассматривать как бунтующую, особенную часть Русского мира или бывшую часть, или часть Русского мира в переходном периоде в Европу – нет, просто давайте это отсечём.

Мы не являемся частью Русского мира, мы заплатили за это кровью.

Я сейчас говорю, прежде всего, о политическом Русском мире, потому что культура, гуманитарное пространство – это другое. И давайте рассматривать Украину как часть Западного мира в широком смысле этого слова – вот тогда разговор пойдёт в правильном направлении, это должно быть стартовой позицией для разговора», – заявил Кулеба.

«За эти пять лет есть продвижения в таком восприятии Украины всё-таки как не части Русского мира, а как отдельной нации со своими европейскими стремлениями?» – уточнила журналистка.

«Безусловно, продвижения есть, и это, к сожалению, одна из тех вещей, которые не могли состояться без войны, без крови, без страданий и без оккупации. Потому что ты можешь лучше всего себя позиционировать как не часть чего-то, показав, что ты готовый реально бороться, воевать за то, чтобы не быть этой частью», – ответил дипломат.

«Безусловно, Украина является и вызовом, и шансом (для Европы – ред.) Вызовом – потому что уровень проблем, которые создала Россия для Европы своей агрессией против Украины, он бешеный, и это реальное испытание Европы на прочность. Насколько агрессия против Украины является испытанием на прочность нашей страны, так же – и испытанием Западной Европы», – добавил Дмитрий Кулеба.