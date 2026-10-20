Мигрантские бунты в Европе. Какой урок нужно вынести России

Анатолий Лапин.  
20.10.2026 16:18
  (Мск) , Москва
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Беспорядки, Дзен, ЕС, Миграция, Общество, Политика, Россия


Из разгорающихся в Европе мигрантских бунтов России нужно вынести главный вывод, который заключается в ужесточении получения гражданства РФ выходцами из соседних республик.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Из разгорающихся в Европе мигрантских бунтов России нужно вынести главный вывод, который заключается в...

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«Десятилетиями в Париже считалось, что интеграция мигрантов с Ближнего Востока, из Африки заканчивается паспортом, пособием. А школа, полиция, работа, они как-то сами собой подтянутся.

Они не подтянулись. Государство из пригородов ушло, пустоту заняла улица, ну и плюс политики, которые видят в этих подростках своих избирателей. А я напомню, что через полгода во Франции будут избирать президента. И живут там уже даже не дети, а внуки приезжих. То есть это уже люди с французскими паспортами. То есть их даже не вышлешь, они уже граждане, просто они не ассимилировались.

И это, мне кажется, первый урок для нас. Потому что мы видим на примере Франции, что у миграции очень длинный хвост. Когда нарушителей-то мы у себя научились выдворять, мы завели реестр контролируемых лиц, в нем уже почти миллион человек, 850 тысяч, если быть точнее, но с внуками так не выйдет, которые уже родятся в Российской Федерации и уже будут гражданами России», – отметил он.

«То есть решать надо, пока человек является гостем в нашей стране, а гражданство не должно быть бонусом за какой-то стаж…

Гражданство должно быть финалом долгой проверки, насколько человек вообще соответствует тому, чтобы претендовать на российский паспорт», – заявил Коц.

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