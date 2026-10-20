Из разгорающихся в Европе мигрантских бунтов России нужно вынести главный вывод, который заключается в ужесточении получения гражданства РФ выходцами из соседних республик.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Десятилетиями в Париже считалось, что интеграция мигрантов с Ближнего Востока, из Африки заканчивается паспортом, пособием. А школа, полиция, работа, они как-то сами собой подтянутся. Они не подтянулись. Государство из пригородов ушло, пустоту заняла улица, ну и плюс политики, которые видят в этих подростках своих избирателей. А я напомню, что через полгода во Франции будут избирать президента. И живут там уже даже не дети, а внуки приезжих. То есть это уже люди с французскими паспортами. То есть их даже не вышлешь, они уже граждане, просто они не ассимилировались. И это, мне кажется, первый урок для нас. Потому что мы видим на примере Франции, что у миграции очень длинный хвост. Когда нарушителей-то мы у себя научились выдворять, мы завели реестр контролируемых лиц, в нем уже почти миллион человек, 850 тысяч, если быть точнее, но с внуками так не выйдет, которые уже родятся в Российской Федерации и уже будут гражданами России», – отметил он.