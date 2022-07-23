Михальчишин: «Развалим Россию изнутри. Это дорого, но выгодно»

23.07.2022  11:50 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украина должна предпринять максимум усилий для дестабилизации ситуации в России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил бывший советник главы СБУ, экс-депутат Верховной рады от ВО «Свобода», львовский нацист Юрий Михальчишин.

Украина должна предпринять максимум усилий для дестабилизации ситуации в России. Об этом, передает корреспондент...

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Он говорит, что, когда во время Первой мировой войны в России возник «снарядный голод», поставки из Франции и Великобритании не исправили ситуацию, поскольку «армию разъедала коррупция в тылу и политические интриги».

«В 1917 произошли две революции. Этот метод борьбы с Россией следует рассматривать и сегодня. Она падает, когда ее бьют и на фронте, и в тылу», – сказал Михальчишин.

По его словам, стабильность российского политического режима зависит от успешного достижения целей в войне.

«Сейчас ситуация максимально поляризована, их элита пошла ва-банк – обратного пути нет, заморозка конфликта на выгодных России условиях не решит ее внутренних проблем. Возможно повторение 1917-1918 годов.

Можно говорить о заговоре политической и военной верхушки при устранении императора Николая II депутатами Государственной думы, кадетами и царскими генералами», – проводит исторические параллели собеседник издания.

Он призывает подумать о том, как можно «работать на их территории».

«Это может быть спутниковое вещание, которое невозможно заглушить. Или работа в интернете против блокировки российских цензоров. Революцию в Россию нужно экспортировать, как это сделал Ленин в запломбированном вагоне на деньги Парвуса. Развал России – это дорого, но очень выгодно», – резюмировал МИхальчишин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Михальчишин заявил, что западные партнеры семь лет обманывали Украину.

Также он считает, что Украиной правят агенты КГБ.

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