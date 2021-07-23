Западные партнёры нас обманывали все семь лет, – львовский националист Михальчишин

23.07.2021, Одесса, Юрий Коваленко

Новости Украины

Пока киевское руководство лизало пятки европейским и американским «партнёрам», Запад за спиной у Украины преспокойно налаживал мосты с РФ.

Об этом в эфире одесского YouTube-канала «Медиа-Информ» заявил бывший советник главы СБУ, экс-депутат Верховной рады от националистической партии «Свобода» Юрий Михальчишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Михальчишин подчеркнул, что после американо-германского соглашения по «Северному потоку-2» на Украине происходит переоценка отношений с ЕС и США. Теперь Киев будет исходить из фактов, а не из публичной риторики, как было ранее.

«Однако гибкую риторику можно приспосабливать к обстоятельствам и изменять, как будет диктовать необходимость момента. И момент на протяжении последних лет пяти, очевидно, диктовал доброжелательное отношение к Украине на словах, только мы не получили ни чёткой перспективы членства в НАТО, ни статуса основного союзника США вне НАТО. Мы видим, что конкретных шагов нам удалось достигнуть только на векторе интеграционных процессов с нашими близкими соседями – я имею в виду проект «Межморье», определённая кооперация с Польшей и Литвой. Были какие-то достижения на кавказском направлении. Но если говорить в целом о больших мировых силах, то очевидно, что их политические и экономические элиты за нашими спинами уже давно искали мосты с РФ. И вся эта риторика о нарушении международного права, о недопущении агрессии, о введении новых санкций – она играла роль дымовой завесы», – сказал Михальчишин.

По его словам, за семь лет так ничего и не было достигнуто, кроме размытого понятия «военно-техническая помощь» объёмом два миллиарда долларов и абсурдные «Джавелины» – «чудо-оружие, которое пришлось покупать, с фактором запрета использования на переднем крае обороны».

«Это не то что унижает наше государство, но и показывает, насколько неполноценным себя проявило наше политическое руководство всех уровней и рангов за эти семь лет. В 2017-2018-м били тревогу, но никто на это не обращал внимания, занимались сеансом коллективного гипноза и самовнушения. Что всё будет хорошо, существует двухпартийный консенсус в США, и палаты Конгресса, и Сенат – все они против российской агрессии, все они будут останавливать Путина, все они поддерживают санкции, поддерживают Украину. Вместо этого мы получали требования персональных кадровых изменений в украинских государственных монополиях, мы получали требования коррекции нашего законодательства – это было вмешательство в наши внутриполитические дела, нам навязывали реформы. Последняя – реформа СБУ, которая буквально уничтожает остатки существующих государственнических институций. И всё это подавалось как движение вперёд, на Запад, без которого нам не светят ни новые кредиты, ни инвестиции, ни защитный зонт от РФ», – жаловался националист.

В итоге Украина осталась без денег и без гарантий безопасности, признал он.

«Оказалось, что инвестиций как таковых и не было, кредиты были на чрезвычайно невыгодных условиях. Собственно говоря, сейчас мы живём без единого кредитного балласта МВФ, а оборонительный зонт вообще оказался виртуальным», – с горечью подытожил Михальчишин.