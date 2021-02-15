Михалков раскрыл баснословные доходы актёров, поддержавших Навального

15.02.2021, Москва, Владимир Гладков

В группе поддержки антиправительственных протестов в России оказалось немало деятелей культуры, которые не гнушаются выступать на стороне противников власти, но при этом кормиться из госбюджета, получая баснословные доходы.

Об этом в эфире своей авторской передачи «Бесогон.TV» заявил режиссер Никита Михалков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он удивился, зачем белорусская актриса Александра Бортич, зарабатывающая в России огромные деньги, как и многие другие работники российского кинематографа, призывала молодёжь РФ выходить на протесты за Алексея Навального.

«Зачем ты, Саша, заставляешь этих молодых людей, в том числе и детей, идти на баррикады? Зачем ты заставляешь их бунтовать против той страны, которая тебя приняла, которая тебя полюбила, в которой ты за один съёмочный день зарабатываешь двести тысяч рублей? Чего тебе не хватает, кто тебя ограбил? Ты хочешь быть в тренде? Рукопожатной? Неужели ты не понимаешь, что если поднимется то, к чему ты призываешь – сметут и тебя тоже. И забудут про тебя. Не буди лихо пока оно тихо», – сказал Михалков.

По его словам, аналогично ведут себя и многие другие известные российские актёры, зарабатывающие при «режиме Путина» от ста до трёхсот тысяч рублей в день.

«Гоша (Куценко – прим. ред.) пишет, что он, может быть, ничего не понимает, «но Алексей Навальный – очень смелый человек». Но ты же взрослый парень. Ты что, не помнишь, что было в двухтысячные годы – безработные артисты, закрытые театры. Вы всё это забыли? Тридцать шесть кинотеатров на всю страну. И вот сейчас, за эти двадцать лет, их около двух тысяч. Ты разницу понимаешь? А кинотеатры – это твой, конкретный заработок. Тебе чего-то не хватает?

Вы своей популярностью подталкиваете людей, которые не понимают, куда они идут… Я говорю это не для того, чтобы возбудить к вам зависть и ненависть. Я говорю это вам, для того, чтобы вы возбудили в себе ощущение фальши. Ведь получается, что вы «страдаете» от режима Путина в среднем от 180 до 300 тысяч рублей за съёмочный день. Вы чем недовольны?» – возмутился режиссёр.

«Никита Сергеевич великолепен. В десятку. Чем могут быть недовольны актеры, получающие за 2-3 дня зарплату в 10 раз большую, чем средняя по стране, забывшие, что было еще 20 лет назад, и чего им не хватает в своей жизни, не совсем понятно», – комментирует депутат Госдумы Елена Панина.

Напомним, ранее приехавшая из Белоруссии актриса Александра Бортич активно поддерживала попытку госпереворота в Минске и высказывалась о «Кремлёвской оккупации».