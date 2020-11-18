Самые свободные рабы Мордора

04.02.2021, Москва, Платон Беседин

Есть вопрос, который волнует многих. И задаётся он регулярно, когда очередной борец с режимом вдруг с этим режимом играет в своеобразные обнимашки. Последнее, как правило, выражается в щедрых дотациях и зарплатах. И, получив нечестно заработанные деньги, борцы продолжают хулить проклятый режим.

Всё, казалось бы, по Пелевину: «Для чего подкармливать тех, кто и так любит Родину? Выгоднее кормить тех, кто её не любит». Почему казалось бы? Да потому что любви к Родине не прибавляется.

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Возможно, теперь есть подвижки в данном направлении. На днях мэрия Москвы решила не продлевать контракт с насколько скандальным, настолько и талантливым режиссёром Кириллом Серебренниковым в качестве художественного руководителя «Гоголь-Центра». Сначала поступила информация, что Кирилла Семёновича в принципе не будет в театре – однако позже выяснилось, что работать он всё-таки будет, но уже исключительно как приглашённая единица.

Светлоликие вопят о притеснении, но беда, вероятно, в том, что Серебренников совсем недавно проходил по делу о хищениях.

А дальше герои артистические пошли кучно. В частности, отметилась белорусская актриса Александра Бортич. Теперь она может сниматься в фильмах без участия государственных структур и госфинансирования. Выражаясь просто, вполне возможно, что актриса, которая в последнее время ну очень часто появлялась в российском кино, будет полностью отстранена от работы в лентах, средства на которые выделило государство. А фокус в том, что Бортич слишком активно поддерживала Беломайдан. И заодно высказывалась на них против «кремлёвской оккупации».

Всё это, что называется, первые ласточки, которые могут свидетельствовать о переменах. Впрочем, вероятен и иной вариант: когда останется так, как было – и ненавистники режима будут продолжать жировать за его счёт. Но…

Проблема, на самом деле, не в финансах ведь. Суть – в принципах. Странно и даже дико, когда люди, ненавидящие руку, получают от этой дающей руки колоссальные деньги, пока другие живут весьма скромно.

Так если мы тут о справедливости как о национальной идее, то, простите, где она? За какие такие заслуги артисты у нас возведены в привилегированный класс? Они, будем откровенны, и так раздражают народ – ну, молчали бы тряпочку, ан нет! Этим артистическим господам и дамам ещё и покрасоваться надо: мол, отделим себя от остальных, от черни, да покажем, какие мы сознательные, мы тут за Россию свободную, а вы рабы! Так почему рабы должны мучиться? Странно, когда свободные люди настолько несвободны, что вовсю берут деньги у проклятых эксплуататоров. Надо бы помочь господам, отцепив от проклятого режима.

Возможно, так и случится. Но есть риск, что вместо этих – свободных и алчных – наберут других. Ничем не лучше. Это ведь не беда Серебренников и Бортич, что государство слишком любит кормить тех, кто это государство старательно разрушает. Такую бы щедрость да на благие дела. Но… тут мы делаем реверс в начало – к вопросу Пелевина. Печаль.