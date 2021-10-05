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05.10.2021 21:48 (Мск), Женева, Константин Серпилин
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Скандал, Украина, Цензура
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«Милитаризация и политические репрессии» – в ЕС набросились на Украину

Новости УкраиныКиевское руководство на фоне политических репрессий проводит тотальную милитаризацию Украины – объявляются новые военные...

Киевское руководство на фоне политических репрессий проводит тотальную милитаризацию Украины – объявляются новые военные призывы, а детей, начиная со школьной скамьи, учат воевать с русскими.

Об этом на заседании 48-ой сессии Совета по правам человека в Женеве заявила председатель Международного товарищества примирения (IFOR), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы выражаем большую тревогу в связи с милитаризацией Украины, в особенности в том, что касается подписания законов о национальном сопротивлении, увеличении числа Вооруженных сил в последние месяцы.

Глубоко обеспокоены принятием закона об обязательном для всех граждан военном обучении, начиная для всех граждан со школьного возраста, без положений о возможности уклониться от несения военной службы по убеждениям совести», – сказала она.

Кроме того, правозащитница напомнила о политических гонениях на Украине за антивоенную позицию – в частности, о подвергшемся таким репрессиям журналисте Руслане Кацабе.

«Он уже провёл под арестом более 500 дней за то, что выражал свои антивоенные мысли, его обвинили в измене. Он перенёс инсульт, и его лечили офтальмологи в больнице. Всё ещё не наказаны те, кто его ненавидит и оскорбляет», – резюмировала представитель IFOR.

В свою очередь, делегат от Международной комиссии юристов пояснил, что суды на Украине давно политизированы и работают несправедливо.

«Мы сожалеем о политическом шествии в независимых судебных органах Украины. Несмотря на то, что Верховный суд аннулировал президентский указ, который требовал снятия с должности председателя Конституционного суда Александра Тупицкого, он не был восстановлен в должности. Эти случаи проходили с нарушением процедуры.

Наша организация обеспокоена безосновательными вмешательствами в работу юристов, случаями арестов и обысков у юристов. С апреля по июнь 2021 года было зарегистрировано более 110 таких случаев. В этом году мы зафиксировали такие случаи, как угрозы, преследования, нападения на юристов на Украине, в том числе на правозащитников.

Мы призываем Совет обратить внимание на эти закономерности и призываем украинские власти поддерживать независимость в судебных органах, восстановить в должности председателя Верховного суда, защищать юристов и адвокатов от нападений», – призвал он.

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