На Украине открыто готовят «гитлерюгенд» – пушечное мясо для защиты власть имущих

09.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Ни СБУ, ни Нацполиции нет никакого дела до расклеенных в столице Украины «облагороженных» гитлеровской символикой листовок с призывами отправлять детей в лагерь «Повстанец», подготовленный организацией «Правая молодь» – молодёжного крыла запрещенного в РФ «Правого сектора».

Об этом в эфире YouTube-канала киевского рэпера и блогера Тарика Незалежко заявил украинский правозащитник Андрей Гожый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская власть и украинская организация «Правая молодь», когда-то была такая и в Германии, называлась «гитлерюгенд», но это не те. У нас «молодь» правая, потому что она права, совершенно не фашистская, – иронизировал Гожый. – Они делают лагерь «Повстанець».

И пока дети наших настоящих политических патриотов ездят в европейские колледжи, учат языки, осваивают профессии, им уже покупаются места в министерствах, передаются в «облгазы».

В лагере из вашего ребёнка сделают пушечное мясо, правильно промоют мозг, что он должен защищать сына Порошенко, который живёт в Лондоне, там его правильно обработают и научат быть законным и послушным защитником интересов буржуев».

«Что у меня вызвало сомнения. Лагерь называется «Повстанець» – на территории Украины. Вы против кого «повставать» тут собрались? СБУ, алло! Вам не кажется, что если бы такой лагерь сделал, допустим, Михаил Кононович (лидер украинских комсомольцев – ред.)? Кононович говорит: я набираю людей в революционный лагерь «Восстание», то простым избиением бы не ограничилось.

Второе – символ этого лагеря очень напоминает Организацию украинских националистов Мельника, который напрямую сотрудничал с нацистами, был нацистским коллаборантом. В Киеве было их оккупационное представительство. Так вот, эти люди напрямую используют символ гитлеровских коллаборантов», – отметил правозащитник.

«Если ты шапку-ушанку наденешь с гербом нашей Родины, то тебе за это пять лет тюрьмы грозит. А люди расклеивают объявления с символикой непосредственных гитлеровских прихвостней и коллаборантов, то ни СБУ нету, ни полиции», – добавил Андрей Гожый.