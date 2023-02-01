Миллиарды Абрамовича: Наказать за помощь Украине, или понять и простить?

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Волну возмущения в России вызвало известие о том, что средства (2,3 млрд фунтов стерлингов), вырученные российским олигархом Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба «Челси», поступят в фонд поддержки жертв войны в Украине.

Бежавший на Запад либеральный политолог Станислав Белковский злорадно назвал происходящее «пилотным проектом по разблокированию и отмыванию находящихся под санкциями средств классического РФ-олигарха». А в патриотическом лагере требуют возбуждения уголовного дела против Абрамовича, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Абрамович реально передаст 2,3 млрд фунтов стерлингов киевскому режиму – это спонсирование терроризма? У нас силовые органы как на это смотрят? Наша позиция какая? Ждем, конечно, каких-то комментариев от Романа Аркадьевича, который занимается в том числе вопросом обмена пленными. И эффективность не мне оценивать, но мы все помним, обмен сливок «Азова». Даже договоренности не были исполнены, что они будут молча сидеть в Турции, а они гастролируют по всему миру. Но, насколько мне известно, Зеленский – это кнопка «разблокировать» для активов наших олигархов. Если он позвонит и попросит, то, вероятно, счета разблокируют. За это процент. Пойдут ли деньги ВСУ, нацбатам или на пенсии, а, может, лично Зеленскому и его команде в карманы – неизвестно», – возмущается журналистка Анастасия Кашеварова, бывшая помощница спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Телеведущая Тина Канделаки считает, что олигарх должен быть подвержен уголовному преследование в России.

«Чукотка загрустила, Роман Аркадьевич», – написала она, напоминая, что в свое время Абрамович был губернатором Чукотки.

Политолог Сергей Марков считает, что Абрамович стал заложником Запада, и с него потребовали выкуп.

«Абрамовичу надо бы бежать от Запада, но Абрамович надеется с ним договориться. А это его ошибка. Запад сейчас это радикальное зло. Это даже Зло, некий аналог дьявола. А договорится с дьяволом еще никому не удавалось. Абрамовича ждет такое же будущее, как настоящее Порошенко и Зеленского. Они тоже пытались договориться с дьяволом, обмануть его. В результате они по горло в крови служат дьяволу. Так же служить дьяволу придется и Абрамовичу. Собственно его 2,3 млрд уже скоро будут обслуживать дьявола», – написал Марков.

Еще более категоричен живущий в Санкт-Петербурге писатель из Чеченской республики Герман Садулаев.

«Бывший россиянин, а ныне израильско-британско-подданный предатель и перебежчик Роман Абрамович теперь полностью окончательно и бесповоротно враг. Не мутный мутила, лавочник и пройдоха, а враг. Смертный враг. Сегодня тысячи и миллионы мусульман, христиан и индусов делают дуа ради справедливости в отношении этого прислужника сатаны. Абрамович, сатана тебя не спасёт. Ад ждёт тебя, Абрамович».

Журналистка Наталья Радулова изумляется коммерческой «гибкости».

«Интересно, а эти милые евреи смогут съесть дерьмо в прямом эфире, на коленях перед памятником Бандере, и прокричать хайльгитлер, чтоб от санкций гроши спасти?».

А вот экс-глава ЛНР политолог Марат Баширова считает, что деньгами олигарха распоряжаются без его ведома.

«Деньги от продажи ФК «Челси» заморожены, и Абрамович ими распоряжаться не может, как мы нашими российскими ЗВР. Так что, если эти средства от продажи клуба уйдут на счета украинского Нацбанка, то британские банки сделают это по указанию британского правительства», – написал он.

Публицист Виталий Аверьянов полагает, что олигарху всё равно нет никаких оправданий.

«Что-то многие сегодня вдруг принялись жалеть Романа Аркадьевича. Дескать, взяли бедолагу в заложники. И выхода-то у него нет! Поплачем над Аркадьечем! Но если афера удастся, и гора фунтов стерлингов пойдет на закупку оружия – это ведь тысячи смертей наших ребят и мирных жителей на Донбассе, и не только. А мы будем жалеть бедолагу, с его клубом?» – отмечает автор.

Кандидат исторических наук Алексей Пилько не видит в ситуации вокруг Абрамовича ничего экстраординарного.

«Многие возмущаются, что Роман Абрамович передаст деньги от продажи «Челси» Украине и пойдут они явно на нужны ВСУ. Сумма немалая – 2,3 млрд. долларов. На самом же деле в этом нет абсолютно ничего удивительного: компания «Газпром», контрольный пакет акций которой принадлежит Российской Федерации, ежегодно платит 3 млрд. долларов в украинский бюджет за транзит российского газа через Украину. Причём идёт этот газ в страны ЕС, которые поставляют оружие на Украину, оказывают ей финансовую помощь и вводят санкции против России. А ведь кроме газа есть ещё и нефть, и много чего другого. Аналогов этой ситуации в мировой истории нет. Даже во время «странной войны» 1939-1940 годов, которую Великобритания и Франция вели против Германии, им и в голову не приходило торговать с ней. Поэтому нынешняя война в историографии может получить название «страннейшей». Что же касается Абрамовича, то вопросы ему задавать бессмысленно. С ним всё понятно уже давно, а в особенности после «зерновой сделки» и обмена иностранных наёмников. Если кому и задавать вопросы, то тому, кто его назначил куратором переговоров по Украине»,- указывает комментатор.

На прошлой неделе «Уолл-стрит джорнэл» сообщала, что роль Романа Абрамовича в переговорах между Россией и Украиной ослабла. По заявлению западных и украинских официальных лиц, они больше не ждут, что Арбамович может сыграть ключевую роль в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. При этом он остается посредником, приемлемым как для Владимира Путина, так и для Украины и ее союзников, сообщили изданию источники, близкие к Кремлю.

Ранее украинский продюсер Александр Роднянский заявлял, что Абрамовича пригласил к посредничеству в российско-украинских переговорах глава офиса президента Украины Андрей Ермак, потому что олигарх может легко связаться с российскими властями.

В июне адвокаты Абрамовича (бельгийская юридическая фирма Daldewolf ) принесли в английский суд, который рассматривал иск олигарха, рекомендательное письмо от главы фракции «Слуги народа» Верховной Рады Украины Давида Арахамии, где написано, что «при содействии господина Абрамовича удалось спасти более 400 000 человек».

США пока воздерживаются от включения Абрамовича в санкционный список вслед за Великобританией, Канадой и ЕС. При этом западные официальные лица относятся к Абрамовичу «все более двойственно», его мотивы вызывают сомнения, в них видят «неприкрытую попытку добиться отмены санкций».