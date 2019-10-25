Милонов рассказал Поклонской о «зловещем ведьминском котле мультикультурного Запада»

25.10.2019, Москва, Олег Кравцов

Депутаты Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская и Виталий Милонов продолжили спор о допустимости празднования в России Хэллоуина

Свои мнения по этому поводу они изложили в комментариях «Комсомольской правде», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это христианский праздник и ничего дурного в нем совершенно нет. Это день всех святых. Это субкультура молодежи, подросткового периода, когда ребята хотят общения. Они не хотят смотреть лежащих у телевизора со страшными новостями про безумную Украину родителей, они хотят общения. И когда в Америке мы видим красивые фильмы – «Один дома» – и как там чудесно украшены жилые дома в канун Рождества, почему бы нам эту традицию тоже себе не взять? Каждый бы тоже украсил так же красиво такими же гирляндами елки, дома, крыши. Это здорово. В этом ничего плохого нет», – считает Поклонская.

Ее оппонент придерживается противоположного мнения.

«Я как потомственный ленинградец и петербуржец очень строго отношусь к отечественным традициям и их сохранению, – заявил Милонов. Из-за уважения к традициям, у нас в городе всегда мирно жили представители разных культур и традиций, даже в самое безбожное время. Обидно, что уважаемая коллега Поклонская не видит опасности в размывании наших собственных обрядов и традиций, основанных на христианстве, в зловещем ведьминском котле мультикультурного Запада. Что-то я не заметил, чтобы в Нью-Йорке весной праздновали Масленицу или колядовали перед Рождеством».

Ранее Милонов попросил генпрокурора России Юрия Чайку проверить государственные предприятия, школы и вузы России, чтобы не допустить в них пропаганды празднования Хеллоуина. В ответ Поклонская назвала себя коренной украинкой, призвала отстаивать право на празднование Хэллоуина и предложила учителям и родителям сообщать о всех случаях давления на школы в данном вопросе.