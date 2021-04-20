Милосердие по-сербски: Ректор попросил освободить напавших на Цетинскую семинарию малолетних наци

20.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Ректор семинарии СПЦ в Цетине поблагодарил черногорскую полицию за то, что та оперативно задержала напавших на нее националистов и попросил выпустить их из под стражи.

Об этом сообщил in4s.net, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как заявила цетинская полиция, после ночного нападения на семинарию по горячим следам были задержаны жители города – четверо двадцатилетних, и один 22 лет. Молодняк подозревают в том, что в ночь с 14 на 15 апреля перед школой-интернатом семинарии они оскорбляли студентов и священнослужителей, проживающих и работающих в этом учреждении, по религиозным и национальным мотивам.

Полицейское управление объявило, что подозреваемые вызывали студентов и священнослужителей на улицу для того, чтобы подраться с ними, «и попытались проникнуть в учреждение, но сделать это им не удалось».

«Ожидаю, что каждый сегмент этого печального события будет изучен до конца и должным образом для общего блага всех нас в Цетине и Черногории, – прокомментировал ситуацию ректор Цетинской семинарии Гойко Перович. – Что касается задержания этих ребят, то меня, как ректора семинарии пригласили дать заявление в прокуратуру утром.

Чтобы выразить нашу добрую волю, я представлю позицию школы, согласно которой эти ребята должны быть освобождены из-под стражи. Тем более что у меня было честное и человеческое общение с некоторыми из их родителей, которые свидетельствовали о том, что они сочувствуют нашему беспокойству по поводу этих событий, что они сожалеют, а их дети сожалеют о своих действиях. Я бы хотел, чтобы таковыми были позиции всех участников этого инцидента».

Гойко Перович.

Что характерно, атака на семинарию произошла после выступления президента Черногории, националиста Мило Джукановича в эфире государственного телеканала RTCG в передаче Teleskopija.

«Новое правительство было сформировано под эгидой одной религиозной общины – Сербской православной церкви… Сезон поедания (страны) начался 30 августа (в день выборов в парламент, на которых Демократическая партия социалистов – ДПС, Джукановича потерпела поражение – ред.), и теперь съедается все, что связано с ДПС», – заявил Джуканович.

Правивший Черногорией с 1991 года диктатор, в угоду Запада и НАТО оторвавший ее от Сербии, предупредил зрителей о том, что «великосербский национализм пытается злонамеренно повлиять на Черногорию под новым девизом «сербского мира», не отказываясь от проекта Великой Сербии, название которого было лишь изменено. Он обратил внимание на то, что «кто-то из дома пытается поджечь сам дом».