Мимо или в цель? Эффективность блокады Одессы подтвердит или опровергнет фронт

Максим Столяров.  
17.08.2026 12:40
  (Мск) , Москва
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Одесса, Россия, Украина


Удары по портам Большой Одессы, о которых ежедневно отчитывается Минобороны, должны иметь накопительный эффект. Если позиции ВСУ на фронте станут заметно ослабевать, значит, нужные цели действительно были поражены, и маршруты поставок вооружений бандеровцам перекрыты.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары по портам Большой Одессы, о которых ежедневно отчитывается Минобороны, должны иметь накопительный эффект....

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«Последние новости связаны с ударами по портовой структуре, по складам ГСМ, всё это Одесса, Николаев. Моя точка зрения заключается в следующем: как только мы ощутим основательно на линии фронта ослабление противника, в связи с этими ударами, тогда мы будем говорить о больших результатах. Всё это имеет накопительный эффект…

Как только противник покажет свою слабость, движение вперёд усилится, потеря позиций противника станет более интенсивной, потери в людях у противника станут более мощными, чем сейчас, вследствие пленения, вследствие уничтожения многих», – сказал Сладков.

«Поэтому здесь тоже можно прогнозировать более серьёзные изменения в общей картине СВО», – добавил военкор.

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English version :: Читать на английском Мимо или в цель? Эффективность блокады Одессы подтвердит или опровергнет фронт

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