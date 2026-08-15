Полковник СБУ: Россия вслед за блокадой Одессы начнёт удары по элеваторам – «чтобы урожай гнил»

Игорь Шкапа.  
15.08.2026 23:16
  (Мск) , Киев
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Сельское хозяйство, Украина


Россия работает системно и планово по украинской инфраструктуре и экономике, одновременно достаточно быстро восстанавливает потери, которые несет от украинских ударов.

Об этом на канале LibertyUA заявил военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия работает системно и планово по украинской инфраструктуре и экономике, одновременно достаточно быстро восстанавливает...

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«Очень серьёзно разрушается вся портовая инфраструктура Одесской области. Остаётся что? Сухопутная составляющая, западная граница Украины. Это будет  следующий этап. Я так думаю, в ближайшее время будут нанесены удары по элеваторам (вероятность очень большая), чтобы урожай, который вырастили наши фермеры, весь гнил», – сказал Стариков.

Он указал на проблемы, связанные с тем, что РФ системно выбивает локомотивный парк Украины.

«Они работают системно, масштабно и планово. И наши эти все «У русни подгорело, Wildberries сгорел»… Эффект красивый. Это закон войны, напоминаю, не количество потерь, а как быстро противник их восстанавливает. То есть, как на поле боя. Вот мы там «миллионы убили». А теперь: «Ой, мобилизация». Так мы «всех уже уничтожили», а у них мобилизация? Откуда же ж набрали людей, если «всех уничтожили»? То же самое по НПЗ», – заявил аналитик.

По его словам, Украина бьет по России «растопыренными пальцами» и прогнозирует, что ситуация для Киева будет лишь ухудшаться.

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English version :: Читать на английском Полковник СБУ: Россия вслед за блокадой Одессы начнёт удары по элеваторам – «чтобы урожай гнил»

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