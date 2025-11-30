Миндичгейт разлагает ВСУ похлеще российского ИПСО – укро-эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Громкий коррупционный скандал с участием друга Владимира Зеленского, его бежавшего из страны бизнес-партнера Тимура Миндича демотивирует украинскую армию продолжать войну.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

Ведущий поинтересовался, как «позиция хромой утки» будет отражаться на войне.

«Сам по себе Миндичгейт – это похлеще любого российского ИПСО. Вот в лес далеко ходить не надо. Когда люди видят, что, проливаем кровь и кладём головы за то, чтобы кто-то имел возможность сидеть на золотом унитазе и кирпичи упаковок баксов. Это сильнейшие деморализующие факторы», – опасается политтехнолог.

Он напомнил, с чего началось разложение российской императорской армии в Первую мировую войну.