Миндичгейт разлагает ВСУ похлеще российского ИПСО – укро-эксперт
Громкий коррупционный скандал с участием друга Владимира Зеленского, его бежавшего из страны бизнес-партнера Тимура Миндича демотивирует украинскую армию продолжать войну.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.
Ведущий поинтересовался, как «позиция хромой утки» будет отражаться на войне.
«Сам по себе Миндичгейт – это похлеще любого российского ИПСО. Вот в лес далеко ходить не надо. Когда люди видят, что, проливаем кровь и кладём головы за то, чтобы кто-то имел возможность сидеть на золотом унитазе и кирпичи упаковок баксов. Это сильнейшие деморализующие факторы», – опасается политтехнолог.
Он напомнил, с чего началось разложение российской императорской армии в Первую мировую войну.
«Как, на чём строили пропаганду большевики? Министры и капиталисты, буржуазия наживаются на крови простых солдат, матросов и так далее, а вы гниёте в окопах, кормите в шей. Вот с этого всё начиналось. Это может и для мотивации ВСУ иметь самые печальные последствия», – предупреждает Золотарев.
