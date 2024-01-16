Минэнерго Украины опасается, что после новых ударов начнутся отключения промышленноститьму

Игорь Шкапа.  
16.01.2024 13:39
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина, Экономика, Энергетика


На Украине готовятся к экстренным мерам в случае дефицита электроэнергии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии РБК-Украина заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, отметивший, что в таком случае Киев к Европе за аварийной помощью.

На Украине готовятся к экстренным мерам в случае дефицита электроэнергии. Об этом, передает корреспондент...

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При этом он признал, что это небольшие объемы, которые не спасут ситуацию при большом дефиците.

«Мы начнем с аварийной помощи, а потом могут быть отключения промышленности. Население у нас в последнюю очередь стоит в плане отключений», – утверждает Галущенко.

Отключаться будут в первую очередь предприятия, которые не импортировали электроэнергию. Кроме того, было сказано, что руководство этих объектов должно быть готово к возможным ограничениям, «поскольку правительство в прошлом году дало гарантии бесперебойного электроснабжения лишь тем предприятиям, которые импортируют 50% э/э от объема потребления».

В то же время министр опасается ударов по энергобъектам.

«Единственное, что может повлиять на систему, – это атаки. И даже не атаки как таковые, а степень разрушений от них», – добавил Галущенко.

Считает возможными отключения и директор центра «Психея» Геннадий Рябцев, специализирующийся на вопросах энергетики.

«В случае если температура будет ниже 20 градусов в течение недели и более, в пиковые часы будет возникать дефицит генерации в объеме 2 ГВт. Импорт и аварийная помощь могут покрыть 1,7 ГВт. То есть недостаток теоретически возможен», – говорит Рябцев.

На данный момент ВС РФ не наносит ударов по энергобъектам. Но, как сообщил представитель ГУР Украины Вадим Скибицкий, что Россия провела анализ для нанесения ударов по украинской энергетике в 2022-2023 году и определила наиболее критические объекты.

По словам Скибицкого, РФ регулярно осуществляет космическую съемку украинских энергетических объектов, чтобы «по возможности и если это будет им необходимо, наносить такие удары».

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