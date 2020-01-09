Минимальная пенсия в ДНР превысила украинскую

09.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Донецкая Народная Республика продолжает поднимать свои финансовые показатели и уровень жизни граждан, несмотря на экономическую блокаду со стороны Украины.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал председатель Комитета по внешней политике и международным связям Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

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«Минимальная пенсия в ДНР уже выше минимальной пенсии на Украине.

Несмотря на де-факто санкционный режим, в котором находится Донецкая Народная Республика, руководство ДНР будет делать все возможное, чтобы поднять уровень жизни наших граждан.

Основные отрасли внешней торговли ДНР – металлургия, машиностроение и угольная промышленность. Есть основания предположить, что конъюнктура рынка позволит Правительству ДНР выполнить распоряжение Главы Республики.

Несомненно, что наши украинские соседи, которые делали, и будут делать все, чтобы люди в Республике жили как можно хуже, будут недовольны», – отметил парламентарий.

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что к 1 января 2022 года уровень пенсий и заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих ДНР будет поэтапно увеличен до уровня Ростовской области.