Зарплаты и пенсии в ДНР повысятся до уровня России

09.01.2020, Донецк, Михаил Рябов

К 1 января 2022 года уровень пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих ДНР будет увеличен до уровня Ростовской области.

Об этом говорится в заявлении главы республики Дениса Пушилина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В условиях стабильного роста экономических показателей дал поручение правительству Донецкой Народной Республики довести уровень республиканских пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области Российской Федерации. С учетом уже начавшейся подготовительной работы процесс должен быть завершен к 1 января 2022 года.

Повышение будет производиться в три этапа: с 1 января 2021 года; с 1 июля 2021 года; с 1 января 2022 года. В каждый из этапов пенсионные выплаты будут увеличиваться в среднем на 20%, заработные платы работников бюджетной сферы – на 28%, а государственных служащих – на 18%.

Также хочу отметить, что мы будем прилагать все усилия, чтобы довести зарплаты наших шахтеров и металлургов до сопоставимого уровня», – заверил Пушилин.