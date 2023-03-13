Министр экономики Сербии публично выступил за введение санкций против России

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Министр экономики Сербии Раде Баста публично выступил за то, чтобы Белград ввёл санкции против Москвы, и призвал своих коллег по правительству определиться по этому вопросу.

Баста – представитель Сербской социалистической партии, младшего коалиционного партнёра Сербской прогрессивной партии, лидером которой является президент страны Александр Вучич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша страна уже платит высокую цену за то, что не ввела санкции против России, и это становится невыносимо. Я, как министр экономики, не могу смириться с тем, какое давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича, а мы храним молчание», – написал министр 13 марта в социальной сети Instagram*.

При этом Раде Баста отметил, что он лично выступает за то, чтобы Сербия ввела санкции против России.

«Я поддерживаю президента Вучича в защите государственных и национальных интересов и полностью ему доверяю. Вот почему я прошу правительство Сербии и всех министров определиться по этому вопросу», – говорится в посте Раде Басты.

Он напомнил, что Сербия как страна, пострадавшая от санкций, не принимала решения в отношении России, поскольку надеялась, что «российская агрессия против Украины прекратится».

«Конца этому конфликту не видно, а разум, кажется, иссяк. Маленькие страны всегда страдают в конфликте больших, и из-за глобальных потрясений Сербия сталкивается с огромным давлением», – написал Баста.

Он добавил, что Сербия «с самого начала осуждала российскую агрессию против Украины, но в то же время защищала национальные интересы в отношениях с Российской Федерацией».

«Поэтому мы изначально не присоединились к большому количеству стран, которые ввели санкции против страны-агрессора. Однако с каждым днем ​​ситуация всё более осложняется, и страны Запада жестко критикуют Сербию за то, что она не присоединилась к санкциям», – рассуждал Раде Баста.

По мнению министра, «экономика имеет ключевое значение, и поэтому Сербия, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, должна сохранить экономический рост, чтобы граждане могли жить лучше».

Стоит отметить, что в декабре 2022 года Раде Баста провёл переговоры с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко (на фото) об улучшении экономического сотрудничества между Москвой и Белградом.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Александр Вучич ранее заявлял, что сербские власти ожидают «подходящий момент» для введения санкций против России, и «вопрос стоит не о месяцах».