Министр экономики Сербии публично выступил за введение санкций против России

Оливер Галич .  
13.03.2023 21:18
  (Мск) , Белград
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Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Сербия, Скандал, Спецоперация, Украина


Министр экономики Сербии Раде Баста публично выступил за то, чтобы Белград ввёл санкции против Москвы, и призвал своих коллег по правительству определиться по этому вопросу.

Баста – представитель Сербской социалистической партии, младшего коалиционного партнёра Сербской прогрессивной партии, лидером которой является президент страны Александр Вучич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Министр экономики Сербии Раде Баста публично выступил за то, чтобы Белград ввёл санкции против...

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«Наша страна уже платит высокую цену за то, что не ввела санкции против России, и это становится невыносимо. Я, как министр экономики, не могу смириться с тем, какое давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича, а мы храним молчание», – написал министр 13 марта в социальной сети Instagram*.

При этом Раде Баста отметил, что он лично выступает за то, чтобы Сербия ввела санкции против России.

«Я поддерживаю президента Вучича в защите государственных и национальных интересов и полностью ему доверяю. Вот почему я прошу правительство Сербии и всех министров определиться по этому вопросу», – говорится в посте Раде Басты.

Он напомнил, что Сербия как страна, пострадавшая от санкций, не принимала решения в отношении России, поскольку надеялась, что «российская агрессия против Украины прекратится».

«Конца этому конфликту не видно, а разум, кажется, иссяк. Маленькие страны всегда страдают в конфликте больших, и из-за глобальных потрясений Сербия сталкивается с огромным давлением», – написал Баста.

Он добавил, что Сербия «с самого начала осуждала российскую агрессию против Украины, но в то же время защищала национальные интересы в отношениях с Российской Федерацией».

«Поэтому мы изначально не присоединились к большому количеству стран, которые ввели санкции против страны-агрессора. Однако с каждым днем ​​ситуация всё более осложняется, и страны Запада жестко критикуют Сербию за то, что она не присоединилась к санкциям», – рассуждал Раде Баста.

По мнению министра, «экономика имеет ключевое значение, и поэтому Сербия, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, должна сохранить экономический рост, чтобы граждане могли жить лучше».

Стоит отметить, что в декабре 2022 года Раде Баста провёл переговоры с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко (на фото) об улучшении экономического сотрудничества между Москвой и Белградом.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Александр Вучич ранее заявлял, что сербские власти ожидают «подходящий момент» для введения санкций против России, и «вопрос стоит не о месяцах».

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