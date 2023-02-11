Вучич: Сербия введёт санкции против России в ближайшие недели

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Сербские власти ожидают «подходящий момент» для введения санкций против России, и «вопрос стоит не о месяцах».

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу «Прва» вечером 10 февраля.

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Он обосновал это беспрецедентным давлением Запада и экономическими интересами Сербии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас неизвестно, кто побеждает на Украине. Есть полное единство на Западе и почти единодушное единство в России, чего не было в начале… Так что приближается полный хаос, и в таком положении Сербия будет буквально между молотом и наковальней. Поэтому мы должны знать, что у нас самая большая часть инвестиций с Запада, мы находимся на европейском пути, мы должны заботиться о финансовых, экономических интересах и интересах наших детей», – заявил президент Сербии.

Политик также отметил, что мир столкнулся с серьезным кризисом, и Сербию ждёт ещё более сильное давление Запада, чем раньше.

«Я думаю, мы столкнулись с самым большим кризисом в мире со времен Второй мировой войны, и это почти ничто по сравнению с тем, что грядет… В ближайшие пять-шесть месяцев последуют самые ожесточенные конфликты, и это повлияет на нашу страну, давление по поводу отношений с Россией будет несравненно сильнее», – подчеркнул Александр Вучич.

При этом, по его словам, Сербия вынуждена будет ввести санкции против России значительно быстрее, на протяжении ближайших недель.

«Дайте мне потянуть время столько, сколько возможно. Я буду знать, когда наступит подходящий момент, и я ничего не буду скрывать от людей. Этот момент уже давно приближается, боюсь, что в отношении этого вопрос стоит не о месяцах», – сообщил Вучич.

В тот же день сербский премьер Ана Брнабич заявила, что Сербия не продвигается на европейском пути и не открывает новые главы и кластеры в переговорах о вступлении в ЕС, поскольку важнейшим условием для продолжения евроинтеграции является введение санкций против России.

«Сербия сделала огромные шаги на пути к ЕС, что показали и отчеты Еврокомиссии, но не думаю, что мы увидим конкретные результаты, ведь сейчас условием является введение санкций против Российской Федерации. Без этого нам не откроют новые кластеры. Я надеюсь, что ошибаюсь», – сказала Брнабич.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 78,7% граждан Сербии выступают против введения антироссийских санкций и гармонизации внешней политики страны с Европейским Союзом, за – только 12,1% сербов.