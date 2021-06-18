Министр энергетики Украины не смог ответить на вопрос о непомерных тарифах и обвинил «попередников»

18.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Несмотря на то, что добыча украинского газа может полностью обеспечить бытовое потребление, граждане «незалежной» продолжают переплачивать за голубое топливо втрое.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от «ОПЗЖ» Нестор Шуфрич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Сегодня Украина добывает 14,2 миллиарда кубов газа. И ровно столько же необходимо, чтобы обеспечить население и предприятия, которые поставляют коммунальные услуги.

Вчера Юрий Витренко [нынешний глава «Нафтогаза» ] признал, что производственная себестоимость, вместе с инвестиционной составляющей, составляет 2400 гривен. Почему украинцам продают по 7960 гривен среднегодовой контракт?

Ещё раз подчеркну – добычи украинского газа по 2400 достаточно, чтобы обеспечить население Украины. И так было, когда за это отвечал Юрий Бойко, и так было, когда за это отвечала Юлия Тимошенко. Почему при них это было возможно, а сейчас люди переплачивают втрое и вчетверо?» – спросил он.

Однако министр энергетики Герман Галущенко свалил всю вину на прежнюю власть и, невнятно рассказав о «невозможности» разрыва уже заключённого контракта, пообещал вернуться с ответом позже.

«Эти контракты были заключены ещё до прихода Витренко на должность. Это то наследство, которое он получил. Тут необходимо либо искать механизмы разрыва этих контрактов, а менять цену непросто – это надо решать вопрос вообще с разрывом контракта.

Поэтому вопрос в том, насколько есть возможность пересмотреть эту цену касательно тех данных, которые вы называете, о цене добычи. Давайте мы с Юрием Юрьевичем проведём совет относительно этого и вернёмся с ответом», – промямлил министр.