18.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Газ, Дзен, ЖКХ, Политика, Украина, Энергетика
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Министр энергетики Украины не смог ответить на вопрос о непомерных тарифах и обвинил «попередников»

Новости УкраиныНесмотря на то, что добыча украинского газа может полностью обеспечить бытовое потребление, граждане «незалежной»...

Несмотря на то, что добыча украинского газа может полностью обеспечить бытовое потребление, граждане «незалежной» продолжают переплачивать за голубое топливо втрое.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от «ОПЗЖ» Нестор Шуфрич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Украина добывает 14,2 миллиарда кубов газа. И ровно столько же необходимо, чтобы обеспечить население и предприятия, которые поставляют коммунальные услуги.

Вчера Юрий Витренко [нынешний глава «Нафтогаза»] признал, что производственная себестоимость, вместе с инвестиционной составляющей, составляет 2400 гривен. Почему украинцам продают по 7960 гривен среднегодовой контракт?


Ещё раз подчеркну – добычи украинского газа по 2400 достаточно, чтобы обеспечить население Украины. И так было, когда за это отвечал Юрий Бойко, и так было, когда за это отвечала Юлия Тимошенко. Почему при них это было возможно, а сейчас люди переплачивают втрое и вчетверо?» – спросил он.

Однако министр энергетики Герман Галущенко свалил всю вину на прежнюю власть и, невнятно рассказав о «невозможности» разрыва уже заключённого контракта, пообещал вернуться с ответом позже.

«Эти контракты были заключены ещё до прихода Витренко на должность. Это то наследство, которое он получил. Тут необходимо либо искать механизмы разрыва этих контрактов, а менять цену непросто – это надо решать вопрос вообще с разрывом контракта.

Поэтому вопрос в том, насколько есть возможность пересмотреть эту цену касательно тех данных, которые вы называете, о цене добычи. Давайте мы с Юрием Юрьевичем проведём совет относительно этого и вернёмся с ответом», – промямлил министр.

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