Министр культуры Казахстана открыто встала на сторону русофобов
В Казахстане постоянно отмечается практика применения двойных стандартов, когда сторонники России и интеграции преследуются, а ярые русофобы уводятся от ответственности. На этот раз высшие чиновники даже не скрывают своего покровительства воинствующим националистам.
Недавно мы писали о том, что блогера Аслана Толегенова, выступавшего за развитие дружеских отношений с Россией, осудили на 3 года и 9 месяцев по сфабрикованному обвинению «в разжигании межнациональной розни» в рамках статьи 174 УК РК. Основанием стало заявление провокатора националиста, посчитавшего себя «оскорблённым» за всю нацию.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Интересно, что на этом фоне дела в отношении нациков не возбуждаются или закрываются, порой после вмешательства министров. Так случилось с известной русофобкой Аидой Джексеновой, которая устраивала в социальных сетях кампании с требованием запретить российским певцам и артистам выступать с концертами в РК.
В её постах обнаружились признаки национальной нетерпимости в отношении русских и было возбуждено уголовное дело, которое сразу же забуксовало после вмешательства министра культуры и информации Аиды Балаевой.
Она заявила, что у блогера была лишь своя «принципиальная гражданская позиция», требующая лишь поддержки, а не порицания. Более того, министр предоставила в помощь националистке двух адвокатов, услуги которых оплачены из бюджета! И несмотря на резонанс, следственные действия были приостановлены, и наверняка само дело будет закрыто.
Под такую же негласную «амнистию» 22 ноября попал и псевдоисторик Айбек Абдурахманов, в отношении которого КНБ закрыло дело якобы из-за отсутствия «состава преступления».
Хотя он внедрял через свои аккаунты в социальных сетях выдуманные эпизоды «голодомора», массовых репрессий, пыток и «русской оккупации».
А это уже явное избирательное применение властями нормы 174 УК РК, когда сознательно демонстрируется подход: «Своим всё – чужим по закону», показывающий, что нацисты находятся под контролем и управляются высокопоставленными чиновниками из правительства.
И такая защита вовсе неслучайна, и можно сделать вывод, что Балаева попросту защищает свою команду, которая как раз и изображала «разгневанную общественность», когда инициировала многочисленные петиции под лозунгами недопущения выступлений российских исполнителей. Ведь Балаева затем использовала их для выпуска распоряжений об аннулировании концертов, что вылилось в настоящую «культурную отмену».
Можно вспомнить, как таким образом отменялись фестиваль «Жара» Эмина Агаларова, концерты Полины Гагариной и «Хора Турецкого», выступления команды КВН «Камызяки» и даже ледового шоу Татьяны Навки, супруги Дмитрия Пескова. Вся «вина» их заключалась в том, что они или побывали в ЛДНР и Крыму или поддержали СВО. Основанием для отмены гастролей артистов КВН «Камызяки» вообще послужила публикация их на террористическом сайте «Миротворец».
Проблема в том, что Астана этим создавала прецедент и показывала пример Ташкенту и Бишкеку, где местные власти после таких демаршей «смелой» Аиды Балаевой повторяли её действия у себя, внедряя такую же политику «культурной отмены».
И надо отметить, что сотрудничество Аиды Балаевой с казахскими националистами имеет давнюю историю. Еще в 2020-м году, занимая тот же пост, она всецело поддержала русофобское заявление известного националистического деятеля Армана Шураева и потребовала прекратить вещание программы «Военная приемка» российского телеканала «Звезда» с переводом на казахский язык по местному телеканалу «ОҢ ТВ».
Сделала она это с угрозами в адрес СМИ:
«В случае повторения подобных случаев министерство информации и общественного развития вынуждено будет принять меры по отношению к СМИ, чья редакционная политика наносит урон имиджу страны».
И линия осуществляется последовательно пять лет, только за это время еще больше ограничена трансляция российского ТВ и приняты поправки, в результате чего только 40% вещания может вестись на русском языке с введением административных кар для СМИ в случае нарушений.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Ноябрь
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: