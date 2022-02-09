«Министр культуры» Косово: «Дом нациста восстановим, вопреки протестам Сербии»

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Намерение восстановить дом албанского нациста и пособника Гитлера Джафера Ибрахима Девы в Южной Митровице изъявил «министр культуры» Косово Хайрула Чеку.

После реакции на попытку восстановить дом со стороны израильского центра «Симона Везенталя», от намерения восстановить его отказались в Программе развития ООН (The United Nations Development Programme – UNDP) и ЕС.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Чеку заявил, что дом Джафера Девы в Южной Митровице следует отремонтировать, поскольку он находится в плохом состоянии, и что Косово не боится исторических фактов и готово принять «темные стороны своей истории».

«Дебаты последних дней начались в Сербии, и, как это ни парадоксально, ясно, что государство, проводящее государственную политику отрицания геноцида и реабилитации преступников, склонно фабриковать нарратив, изображающий Косово отрицателем Холокоста, – сказал косовский министр. – Это ложная версия, исходящая из Сербии, потому что исторические факты упрямы и не на стороне Сербии».

Министр сообщил, что дал разъяснения международным партнерам по этому вопросу. И отметил, что после реставрации памятник может служить дополнительным пространством для исторических дискуссий, поэтому «когда-то мы должны защитить памятник».

«Мы также не боимся исторических фактов. Мы готовы в любой момент разобраться с темной стороной нашей истории», – добавил Чеку.

Накануне UNDP в Косово и Европейский союз объявили о приостановке работ в доме Джафера Девы в Южной Митровице.

«Программа развития Организации Объединенных Наций в Косово и Европейский союз внимательно выслушали опасения после объявления о восстановлении объекта культурного наследия Митровицы, связанного с предыдущим владельцем Джафером Девой, чье прошлое как пособника нацистов широко обсуждалось в последние дни», – было сказано в совместном пресс-релизе двух международных организаций.

Джафер Ибрахим Дева был одним из лидеров албанского фашистского движения «Балли Комбетар», министром внутренних дел прогерманского коллаборационистского правительства Албании в 1943- 1944 годах, организатором пронацистских полицейских подразделений и дивизии СС «Скандербег».

Джафер Дева (в штатском) вместе с албанскими эсесовцами

В 1944 году был награжден Гитлером. Был последователем радикального ислама, объявил джихад славянам, евреям и цыганам, 4 февраля 1944 года его боевики убили в Тиране порядка семидесяти местных антифашистов. В 1945 году был завербован в ЦРУ, в 1956 переехал жить в США, где и скончался в 1978 году.