Министр обороны Сербии: «В Тиране наш флаг сожгли враги миротворческой политики Вучича»

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Антисербские демонстрации в столице Албании были организованы теми, кто требует возвращения региона в эпоху войн, взаимной ненависти, закрытых конкретных границ и бункеров.

Об этом в специальном заявлении написал министр обороны Сербии Небойша Стефанович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сербский флаг жгли сторонники давно проигравшего политика Сали Бериша, а также все те в регионе, кто не может примириться с тем, что сегодня рождаются новые Балканы, Балканы мира, протянутых рук и сотрудничества, – написал министр обороны Сербии. – Александр Вучич раздражает тех, кто вышел на улицы Тираны, взбесился и сжег сербский флаг, но еще больше их беспокоит его политика, которая кладет конец Балканам, как зоне конфликтов и ненависти и открывает пространство для сотрудничества и свобод».

По словам Стефановича, «бессильные приступы ненависти к соседям, происходят против великого желания сербского, албанского и македонского народов преодолеть разделяющие их разногласия».

«Время Бериши, его хулиганов и мутных личностей давно прошло, новая история Балкан создается, несмотря на их гнев и ярость, это будет время сотрудничества, расширения торговли, туризма, путешествий, занятости и инвестиций. Подавляющее большинство людей, живущих в этом районе, хотят таких Балкан, и они станут нашей реальностью », – сказал министр.

Напомним, что накануне в столице Албании – Тиране, состоялись массовые беспорядки , инициированные оппозиционной Демократической партией Албании и экс-премьером Сали Бериша. Протестующие выступали против интеграционной инициативы «Открытые Балканы», визита в столицу президента Сербии Александра Вучича и жгли сербские флаги. Сегодня участники саммита должны подписать ряд соглашений в рамках «Открытых Балкан»: об условиях свободного доступа к рынку труда, интеграции систем электронной идентификации, о сотрудничестве в области ветеринарии, безопасности пищевых продуктов и кормов и фитосанитарных требований.

Рожденная администрацией Дональда Трампа инициатива «Открытые Балканы» призвана экономически и инфраструктурно интегрировать Балканы, для создания благоприятного инвестиционного климата в регионе. Однако против нее резко выступают албанские националисты, опасаясь, что интеграция с Сербией приведет к возрождению Югославии и восстановлению геополитического веса Белграда. На сегодняшний день инициативу официально поддержали только три балканские страны – Сербия, Албания и Северная Македония.