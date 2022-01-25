Министр обороны Северной Македонии: «Если НАТО попросит, будем воевать с Россией»

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Существует вероятность того, что армия Северной Макуедонии будет вовлечена в возможный военный конфликт между Украиной и Россией.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом заявила министр обороны этой страны Славянка Петровска.

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При этом, уточнила назначенная министром совсем недавно, после смены правительства страны, решение об участии в войне пока не принято официальным Скопье. Она также уточнила, что Северная Македония выступает за дипломатическое решение спора между Россией и Украиной.

«Но есть вероятность, что мы втянемся в возможный конфликт, если НАТО попросит о чем-то подобном», – заявила министр.

Македонские медиа отмечают, что подобный шаг возможен только с согласия президента Северной Македонии Стево Пендаровски – прозападного политика из политической команды ушедшего в отставку прежнего премьер-минстра, лидера победившего местного майдана Зорана Заева.

Петровска также заявила, что вооруженные силы Македонии уже готовят анализ возможного участия своей армии в этом конфликте, но отметила, что решение об этом еще не принято.