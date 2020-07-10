10.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Донбасс, Крым, НАТО, Общество, Политика, Россия, США, Турция, Украина
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Министр обороны Турции одним замечанием испортил всю свою грозную «проукраинскую» речь


Турция «не признавала, не признает и не будет признавать» воссоединение Крыма с Россией, а также поддерживает стремление Украины к евроатлантической интеграции.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе совместного брифинга с минобороны Украины Андреем Тараном, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас общая история, общие исторические связи, общие интересы и мы должны работать в направлении этих интересов. Наши отношения развиваются – безусловно прекрасно во всех сферах. Особенно они развиваются в сфере обороны и безопасности. Наше двустороннее сотрудничество, двусторонние связи положительно влияют не только на каждую из наших стран, но и в целом положительно влияют на весь наш регион», – заявил Акар.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что Турция не признавала, не признает и не будет признавать незаконную аннексию Крыма. Турция всегда поддерживала стремление Украины к евроатлантической интеграции», – заверил украинскую сторону турецкий министр.

Он добавил, что Анкара с особым вниманием наблюдала за получением Украиной от НАТО статуса «члена программы расширенных возможностей» и поздравил минобороны Украины Андрея Тарана с приобретением этого статуса.


Вместе с тем, турецкий командующий неожиданно кинул камень в огород США и НАТО и подчеркнул необходимость мирного решения острых проблем.

«Также хочу отметить, что проблемы Черноморского региона должны решать только те страны, которые имеют выход к Черному морю, и вмешательство других стран может только запутать ситуацию.

Мы хотим решения проблем Украины, болеем за это и продолжаем поддерживать. И хочу еще раз подчеркнуть, что мы готовы предоставлять любую поддержку для мирного решения этих проблем», – добавил Хулуси Акар.

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