НАТО дало Зеленскому статус особого члена. Чем это обернётся

13.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

В пятницу НАТО объявило, что Украина получила статус «члена программы расширенных возможностей». Обычно он предоставляется странам, «которые внесли значительный вклад в операции и миссии» под руководством альянса.

«Как партнер НАТО Украина предоставила войска для операций союзников, в том числе в Афганистане и Косово, а также для Сил реагирования НАТО и учений НАТО. Союзники высоко ценят этот значительный вклад, который демонстрирует приверженность Украины евроатлантической безопасности», – сообщила в пятницу пресс-служба альянса.

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Украинская пропаганда преподносит решение НАТО как новую «перемогу».

«В Кремле закрывают шампанское. Украина стала ближе к НАТО… Мы стали одной из 6 стран, в которых НАТО действительно особые отношения. Кроме Украины, статус EOP имеют Австралия, Швеция, Финляндия, Грузия и Иордания.

Перечислять преимущества не нужно. Чего только стоит доступ к секретным разведданным альянса. Но главное это то, что мы на шаг ближе к мечте и на шаг дальше от врага. Кстати, своё заявление об особом статусе партнерства с Украиной НАТО делает в «День России» – тонкий изысканный геополитический троллинг», – злорадствует репортёр телеканала олигарха Игоря Коломойского «1+1» Андрей Цаплиенко, также известный как сексот СБУ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал у себя в «Facebook», что получение особого статуса при НАТО – личная заслуга президента Владимира Зеленского.

«В январе 2020 года, во исполнение поручения президента Владимира Зеленского, Украина официально подала заявку на участие в Программе расширенных возможностей НАТО. Потом было много дипломатии. Очень много дипломатии на всех уровнях. И вот всё сработало. Мало кто верил, что нам удастся, но мы это сделали», – заявил Кулеба.

Скандально известный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко, видимо, от радости проговорился, что в данном направлении команда «Зе» работала уже больше года, с первых дней прихода к власти, однако предпочла об этом умолчать, что фактически означает обман избирателя, который, отдавая свой голос Зеленскому, считал, что голосует за нейтральный статус Украины.

«Дорога в НАТО не будет короткой и простой, но теперь я уверен, что мы способны выбрать правильный курс, темп интеграции и достигнуть этой стратегической цели», – добавил Яременко.

Независимые эксперты, между тем, пафоса украинской власти не разделяют.

«Мне всегда нравится этот восторг по поводу любых статусов, которые Украина получает в НАТО. То Киев сам себе выдумал статус «аспиранта», теперь радостно вопит о «расширенных возможностях». Причём сам Альянс толком не может разъяснить, что это за возможности такие. НАТО подчёркивает, что этот статус не имеет никакого отношения к перспективам членства Украины в Альянсе. А заявления киевлян о том, что это как-то усилит безопасность Украины, совершенно надуманны. Вот Иордания имеет этот статус. И как это усилило ее безопасность? НАТО заявляет, что главная цель участия иорданцев в программе – это справиться с потоком беженцев. Так может, теперь Украине дали такой же статус, чтобы усилить отток беженцев из страны?» – сказал «ПолитНавигатору» политолог Владимир Корнилов.

Его коллега политолог Денис Денисов напоминает, что, втягивая Украину в НАТО, власть идет вопреки воле населения.

«Такое ощущение, что не все на Украине понимают все негативные последствия от данного шага. До сих пор по социологическим исследованиям большинство граждан Украины не являются сторонниками присоединения страны к НАТО. Это ситуация, которая в очередной раз раскалывает Украину и не приносит консолидацию.

Во-вторых, данный шаг очень сильно усложняет вопросы урегулирования конфликта на Донбассе и процесс реинтеграции как таковой, ведь мы прекрасно понимаем, что в Украину-члену НАТО Донбасс не будет реинтегрирован никогда. Потому что по тем исследованиям, которые проводились в республиках Донбасса, более 90 процентов выступает против подобной реинтеграции.

И ещё, мне кажется, если процесс выполнения Минских соглашений будет двигаться дальше, то встанет вопрос относительно того, что донбасские республики будут настаивать на изменения в Конституцию Украины, где записана безальтернативность интеграции Украины в НАТО», – подчеркнул эксперт.

«И третий аспект – тем самым Украина волей или неволей ставит себя в положение государства, которое может нести угрозу РФ, а добровольно брать на себя такие обязательства даже в нынешних условиях охлаждения отношений, как минимум, странно. Потому что система и стратегия нацбезопасности разрабатываются, в том числе, и исходя из подобных решений и действий. Так что это очередная пиррова победа украинской дипломатии, которая самому государству не несёт никаких бонусов», – заключил Денис Денисов.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко также согласен с тем, что неосторожные шаги официального Киева несут угрозы.

«Это напоминает мне большого осла, впереди морковку или кусочек сахара на верёвочке, и его ведут либо на убой. Напоминает Грузию при Саакашвили, когда всё обещают, а потом создают проблему.

Это, скорее всего, приведёт к такому же самому сценарию, как и с Грузией, когда поманят, назовут каким-то представителем, ослику в лице государства ещё раз покажут эту морковку и скажут: «Ну, гасите по России или по Крыму, или по Донбассу. Мы вас потом поддержим».

А потом, как трусливые псы, просто сбегут. Но уже Украины как таковой и не будет – она просто расколется, и ещё одно государство исчезнет с карты», – заявил «ПолитНавигатору» Журавко.

«Могу одно сказать – украинские власти просто дурные, дебильные и неадекватные. Они не понимают, чем это всё закончится», – добавил экс-депутат.