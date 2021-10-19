Министр обороны Украины надеется, что США не бросят Киев, как Афганистан

19.10.2021 15:03 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Министру обороны Украины Андрею Тарану пришлось сегодня на совместном с главой Пентагона брифинге в Киеве ответить на вопрос, нет ли опасений по поводу того, что американцы могут «кинуть» украинскую верхушку, как сделали это недавно со своими подопечными в Афганистане.

У Киева нет ни малейшего сомнения в преданности американцев Украине, ведь она сегодня обороняет весь Европейский континент, заверил чиновник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Во-первых, я не хотел бы сравнивать отношения США с Украиной и отношения США с Афганистаном. Украина – это страна, которая борется за свою независимость и территориальную целостность, и у нас нет никаких сомнений в поддержке нашего стратегического партнёра… США понимают важность борьбы Украины за свою независимость, за сдерживание российской агрессии. США отлично понимают, что Украина стоит на переднем крае борьбы с российской экспансией, со стремлением России возродить свои имперские амбиции и таким образом создать угрозу для всего Европейского континента. У нас нет сомнений в преданности Америки в поддержке Украины», – добавил Таран.

Ранее израильский эксперт Яков Кедми прогнозировал, что, в случае, если в Кремле будет принято решение о силовом решении украинского вопроса, все западные союзники спешно покинут Киев, как это и произошло в Афганистане.