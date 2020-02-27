Министр обороны Украины угрожает РФ «непоправимым уроном»

27.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украина наращивает свой военный бюджет, который идет на закупку техники и ракетную программу.

Об этом в интервью интернет-изданию «Левый берег» заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, отвечая на вопрос, готова ли Украина к отражению якобы готовящегося полноценного стратегического наступления российской армии.

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«Мы наращиваем свой потенциал, имея рекордный бюджет за всю историю Украины. Он идет на закрытие потребности войск, на ракетную программу, закупку техники. Наша задача – иметь возможность нанести противнику настолько большой ущерб, чтобы он не смог продолжить наступательные действия», – сказал Загороднюк.

Он добавил, что Украина не старается переплюнуть Россию в количестве техники.

«Наша задача сделать две вещи. Первая – нарастить наши спроможності (на русском это – возможности, но это слово не полностью отображает суть) до такой степени, чтобы наши противодействия наносили непоправимый, неприемлемый урон сопернику», – заявил министр.

По его словам, уже в этом году планируется закрыть конструкторскую разработку и поставить на вооружение ракетные комплексы «Ольха» и «Нептун».

Кроме того, Загороднюк обращает внимание, что на ракетное вооружение в этом году хотят потратить на 300 миллионов гривен больше, чем в предыдущем.

Как сообщал «ПолитНавигатор», новый секретарь СНБО Украины заявил, что украинские ракеты готовы дать отпор «агрессору, где бы он не находился».