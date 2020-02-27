27.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Политика, Украина
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Новый секретарь СНБО «гремит» ракетами не хуже Турчинова


Украина восстановит свой ракетный щит до такой степени, что будет способна ответить любому агрессору, где бы он не находился.

Об этом в интервью «Радио НВ» заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас, к сожалению, работает право силы, и мы сегодня возрождаем то, что должно было возродиться. Я не могу открывать очень много вещей, но будьте уверены, я могу сказать, что когда шла речь, что в Советском Союзе создавали ракеты, то это была немного неверная информация. Ракеты производились на Украине. 98 процентов того, что производилось, всего ракетного производства, происходило на Украине. Это Харьков, Днепропетровск, Павлоград, ещё некоторые города не всем известные.

Поверьте, мы чётко осознаём, что наша ракетная программа, наш ракетный щит, наша ракетная защита и наше ракетное наступление в ближайшее время будет возрождено. И у нас будет сила ответить любому агрессору, где бы он не находился», – сказал Данилов.

Ранее, прежний секретарь СНБО Александр Турчинов грозил, что украинские ракеты уничтожат Крымский мост за считанные минуты.

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