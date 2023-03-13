Министр обороны Венгрии: Судьбу Украины решат другие

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Судьба Украины будет решена на прямых переговорах Москвы и Вашингтона.

Об этом министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницки заявил в интервью изданию Index, опубликованном 13 марта.

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Интервью появилось накануне встречи премьера Венгрии Виктора Орбана и президента Франции Эмманюэля Макрона, анонсированной на вечер того же дня, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Боюсь, нас может ожидать затяжная война. Запад хочет принудить всех к войне, и сегодня в Европе мы находимся в ситуации, когда лагерь мира почти иссяк, и все готовятся к войне. Кроме нас, венгров. Наша позиция с самого начала была ясна: необходимо немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров, поскольку только прекращение огня и мир могут спасти жизни. К сожалению, мы единственные в Европе с такой позицией – кроме Ватикана», – сказал венгерский министр.

Политик отметил, что Запад решил не локализовать конфликт, а сделать его всеобщим, при этом втягивание в конфликт происходит постепенно.

«Сначала нужно проголосовать за санкции, затем выделить деньги, потом поставить только оборонительные вооружения, а сейчас мы видим, что уже танки «Леопард» отправляются на Украину, и речь идёт об истребителях. Если так будет продолжаться, иностранные солдаты тоже будут нужны, когда кончится живая сила украинцев. Это эскалация, и в итоге Европа окажется в эпицентре войны», – предупредил Шалай-Бобровницки.

«Вашингтон и Москва должны договариваться, неоднократно подчеркивали в правительстве Венгрии. Где в этой формуле Киев?», – спросил журналист.

«Украина – не решение формулы, а жертва формулы. Украина не может решать свою судьбу, её решают другие. Без решения Соединенных Штатов Америки мира не будет – это сегодня знают все. Мы говорили об этом несколько месяцев назад, но в то время истина была заклеймена как вымысел – теми, кто сегодня с гордостью заявляет, что без поддержки Соединенных Штатов Америки, Запада и «свободного мира» Украина проиграла бы эту войну», – ответил министр обороны Венгрии.

Кристоф Шалай-Бобровницки также подтвердил, что Венгрия не будет поставлять Киеву оружие и «останется вне войны», потому что этого ожидает от властей венгерский народ. Политик уверен, что такой подход не вредит выполнению обязательств Будапешта перед НАТО, поскольку «НАТО – это оборонный, а не военный союз, он был создан для обеспечения безопасности, а не для распространения войны, потому мы действуем в духе основателей Альянса».

Кроме того, министр обороны Венгрии не считает лечение на её территории раненых украинских военных и подготовку украинских военных медиков «военной поддержкой» Киева.

«Венгрия делает это с самого начала в рамках крупнейшей гуманитарной операции в своей истории. В рамках нашей гуманитарной инициативы мы предоставили возможность лечить раненых солдат, и на этой основе мы также помогаем давать украинским военным медикам знания, которые позволят им спасать человеческие жизни», – подчеркнул Шалай-Бобровницки.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Виктор Орбан считает, что вероятность перерастания боевых действий на Украине в глобальный военный конфликт растёт.