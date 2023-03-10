Виктор Орбан: Мы никогда не были настолько близки к мировой войне

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что вероятность перерастания боевых действий на Украине в глобальный военный конфликт растёт.

Об этом он заявил 10 марта в эфире радио Kossuth, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Год назад мы все надеялись, что этот вооружённый конфликт не перерастёт в настоящую войну, но сейчас война гораздо более жестокая и жестче, чем когда она началась», – сказал Орбан, комментируя информацию об отправке на Украину первых танков Leopard.

Он отметил, что Венгрия и Ватикан – единственные государства в Европе, которые выступают за мир.

«Международное общественное мнение резко разделилось. Есть Запад, а есть другие: турки, арабы, китайцы, африканцы, они призывают к прекращению огня и мирным переговорам», – добавил премьер Венгрии.

Орбан также сказал, что лидеры Запада находятся в «военной лихорадке».

«Немцы начали с касок, теперь они поставляют танки, а сейчас уже заговорили о том, чтобы отправить истребители», – отметил он.

Политик также не исключил, что западные страны могут отправить на Украину своих военных, и предупредил, что риск мировой войны стал очень близким.

«Мы никогда не были так близки к тому, чтобы локальная война превратилась в мировую», – подытожил Виктор Орбан.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 9 марта Виктор Орбан допустил, что Венгрии, возможно, придётся пересмотреть свои отношения с Россией из-за изменения геополитических реалий после начала СВО.