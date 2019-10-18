Министр образования Украины обещает продолжить уничтожение русских школ

18.10.2019, Киев, Максим Карпенко

При нынешнем составе украинского правительства министерство образования будет проводить ту же политику, что и при предыдущей власти.

Об этом в эфире радио «Новое время» заявила министр образования Анна Новосад, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она подчеркнула, что реформа образования, принятая при прошлом министре, будет продолжаться еще 12 лет.

«Невозможно что-то делать полтора года, потом приходит новый министр, говорит: «Все было неправильно, начинаем заново». Особенно в системе образования, результатов по такому подходу мы никогда не достигнем. Потому я считаю своей обязанностью, своей миссией продолжить те правильные вещи, которые были заложены в реформе «Новая украинская школа», которая имеет общественное доверие, поддержку и так далее.

Эта реформа рассчитана на 12 лет по действующему плану ее введения. Это означает, что министр, который придет после меня, обязан имплементировать дальше реформу», – заявила Новосад.

Напомним, ранее на Украине приняли скандальный закон об образовании, который существенно дискриминирует права нацменьшинств, лишая их возможности обучения на родном языке. По этой причине венгерская диаспора отказывалась встречаться с теперь уже бывшим министром образования Лилией Гриневич.

Известный журналист и телеведущий Вячеслав Пиховшек заявил, что скандал с законом об образовании в части языка обучения для нацменьшинств, в который оказалась погружена Украина, привел к тому, что Венгрии удалось отстоять привилегии для своих соотечественников. При этом дискриминация останется только у русскоязычных детей.

Также политолог Руслан Бортник заявил, что если родители 700 тысяч учеников, обучающихся в оставшихся русскоязычных школах Украины, не выйдут на улицы с протестами, то «русской школе» в стране придет конец.