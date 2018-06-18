18.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Министр Януковича: власть прикрылась перед Европой геями, чтобы не мешали воровать

«Марш равенства», который провели вчера в Киеве представители ЛГБТ-сообщества – это “средство заигрывания с Европой” для нынешней власти, прикрывающей развал государства показной борьбой за «европейские ценности».

Такое мнение в своем блоге заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, «Марш равенства», проходящий под охраной полицейских по огороженной территории – это не признак наличия в стране настоящей свободы.

«Окруженные полицией и УДО люди, окруженные как преступники… Это равенство? Это повод для гордости? Я не так себе представляю гордость. Это повод для ЖАЛОСТИ. ЛГБТ ребята, у меня к вам несколько вопросов:

1. Никто из власти не поддерживает вас, заметили? Они стыдятся вас. Но они вас с удовольствием используют. И власть и грантоеды. Вы это понимаете?

2. Вам разрешат полчасика походить по огороженному полицией пространству, с единственной целью — чтобы отчитаться о защите прав ЛГБТ, столь чтимых в Европе. Это спецоперация «отчёт в ЕС»: «геи в порядке, не мешайте грабить». Это вам ясно? Вы сегодня будете ширмой, фиговым листком, СРЕДСТВОМ для власти, чтобы сменить тему уничтожения государства на тему защиты прав ЛГБТ. Вам нравится быть СРЕДСТВОМ?», – пишет Лукаш.