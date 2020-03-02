Министр Зеленского отправил на помойку подвиг ветеранов

02.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко об отказе Киева отмечать 75-ю годовщину Победы над нацистской Германией – свидетельство русофобских взглядов в команде Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он (Пристайко – ред.) таким образом заигрывает – с кем? Он, таким образом, подлаживается к Германии, где сильны, видимо, реваншистские настроения, к власти пришли сторонники Гитлера и требуют жертву от Украины взамен какой-то помощи? Такая ситуация? Нет. Но это же просто означает только одно: вы абсолютно заражены русофобией, и всё, что у нас праздник, у вас должен быть траур, а всё, что у нас траур, у вас должен быть праздник – вот и всё объяснение», – сказал депутат.

«У вас несколько миллионов ваших прямых соотечественников, живших на Украине и русских, и украинцев погибли в годы Великой Отечественной войны, у вас огромное количество людей было награждено на законном основании орденами, медалями, званиями героя Советского Союза и так далее. Вы всё это просто выливаете в помойку и рассказываете то, что на самом деле была какая-то «третья сила, которая перпендикулярно линии фронта воевала за свободную Украину», – отметил Затулин.

По его словам, заявление Пристайко нельзя списать на частное мнение отдельного украинского политика. Впрочем, подобные выходки ранее позволял и бывший премьер Арсений Яценюк.

«Ваш бывший премьер, Яценюк, приехав в Германию, договорился до того, что посетовал на то, что Украина, как и Германия, «знает об ужасах советской оккупации».

А нынешний президент и правительство демонстрируют то, что они никак не могут разобраться – сено или солома, левой ногой или правой.

И в результате выходит человек, который по вашей Конституции, по вашим законам имеет право говорить от имени всей Украины – министр иностранных дел, он имеет такое право, как и наш министр иностранных дел. Если кто-то другой скажет, можно говорить: вы знаете, это частное мнение, а это мнение человека, который представляет Украину на международной арене. И он рассказывает какую-то чепуху», – отметил депутат.