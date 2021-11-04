Министром обороны Украины стал ненавистник Донбасса

04.11.2021 15:05 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Верховная рада назначила министром обороны сложившего накануне полномочия министра по «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексея Резникова.

За его кандидатуру проголосовало 273 парламентария, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Выступая перед депутатами, будущий министр обороны Украины пообещал продолжать курс в НАТО.

«Наши сухопутные войска одни из самых сильных на континенте. Грозной силой является морская пехота. От упоминания ССО дрожат враги, а про ГУР после Афганистана вообще знает весь мир. Тем не менее, есть лакуны в противовоздушной, противоракетной обороны, нуждается в существенном усилении авиация и флот. Мы должны очень прагматически оценить, где сделать акцент на собственных возможностях, а где рационально привлекать помощь», – сказал Резников.

«Мы должны системно работать над повышением совместимости с системами стран НАТО. У нас есть значительное пространство для расширения практического сотрудничества с Альянсом. В рамках стратегических отношений с США необходимо наполнять содержимым договорённости, закреплённые во время визита президента Украины в Вашингтон», – добавил он.

В результате голосования 273 депутата проголосовали за кандидатуру Резника. Против никто не выступил. Голоса обеспечили «Слуги народа» в тандеме с партией «За майбутне» и «Довира», а также десять внефракционных парламентария.

Напомним, ранее всей душой ненавидящий Донбасс Резников публично называл ЛДНР « больными территориями » и сравнить целый регион с раковой опухолью. Он призывал к чисткам и тотальной украинизации жителей региона, а в начале пандемии выражал надежду , что коронавирусная инфекция каким-то образом сыграет на руку Украине в противостоянии с республиками.