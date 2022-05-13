Минкульт Крыма дождался сноса здания и разрешил признать его архитектурным наследием

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Министерство культуры Крыма зарегистрировало обращение о признании дома архитектора Николая Краснова в Ялте объектом культурного наследия уже после сноса здания.

Об этом сообщила председатель совета Крымского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Кармазина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Заявление по форме с сопроводительным письмом ВООПИК подало на здание по ул. Коммунаров, 7, которое не обладает охранным статусом. Министерство должно было ответить в течение 30 дней после получения такого документа.

«Мы подали в 20-х числах апреля и сейчас получили уведомление, что наше заявление зарегистрировано. Ну и что? Дом уже снесли. Чтобы включить его в перечень выявленных объектов культурного наследия нужно было дождаться рассмотрения и решения научно-методического совета», – подчеркнула Кармазина.

По словам представителя ВООПИК, дом Краснова в Ялте по ул. Коммунаров никогда не находился под охранными обязательствами и памятником не являлся. Путаница возникает из-за двух домов архитектора в Ялте: один небольшой находится на Пушкинском бульваре по сей день, второй в несколько этажей с большой чертежной мастерской на бывшей ул. Николаевской был административным корпусом пансионата «Заря».

«До того момента, пока не обратилась краеведческая общественность Ялты, его никто как памятник не выявлял», – отметила Кармазина и добавила, что заявление с краткой исторической справкой и пятью фотографиями объекта в департамент госохраны культурного наследия Минкультуры Крыма может подать любой гражданин, не дожидаясь подобных действий от муниципальных властей. «С точки зрения культурной и исторической ценности утраченного здания свое слово должны были сказать специалисты научно-методического совета. Нельзя на 100% гарантировать, что дом включили бы в перечень вновь выявленных объектов. Но подать заявление можно было и год, и пять лет назад», – убеждена представитель объединения.

Напомним, дом архитектора Высочайшего двора Николая Петровича Краснова, в котором он прожил с 1903 по 1918 год, попал под снос. Его собственник предпочел освободить дорогую ялтинскую землю от двухэтажной постройки начала XX века, где знаменитый архитектор южнобережных дворцов и дач создал свои основные шедевры, в том числе Большой Белый Ливадийский дворец.

Ситуация с домом Краснова в Ялте далеко не единичная. По всему Южному берегу Крыма несколько десятков объектов, связанных с историческими событиями или персонами, не имеют охранного статуса. Прибрежные дачи и доходные дома были реквизированы в советское время для организации в них санаториев и противотуберкулезных лечебниц. Потеряв статус здравниц, своей исторической значимостью для новых хозяев они, скорее, являются обузой, мешая получать прибыль от продажи апартаментов для тех, кто, как и сто лет назад, стремится поправить здоровье в лечебном климате средиземноморских субтропиков крымского побережья.