Минкульт собрался вчетверо сократить количество украинцев с доступом к российскому ТВ

26.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Без малого четыре с половиной миллиона украинцев на данный момент имеют доступ к российскому телевидению через спутник.

Об этом в эфире «112» заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине около 4,4 миллиона домохозяйств смотрят телевидение через спутник. То есть, сегодня 4,4 миллиона наших граждан имеют доступ к российским телеканалам. Согласно исследованиям, проведённым накануне, было выявлено, что количество домохозяйств, которые будут смотреть телевидение через спутник, сократится до 1,2 миллиона. То есть, доступность к российским телеканалам уменьшится.

Что мы знаем с цифр: количество людей, которые смотрели российские каналы до кодирования 30 минут и больше и после кодирования, увеличилось на 3,2 процента. То есть, это фактически в пределах погрешности. Прогнозируется, что количество граждан, которые будут потреблять российский контент, будет уменьшаться», – пообещал Бородянский.

Ранее скандальный депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко обвинил российские телеканалы в диком поведении жителей Полтавской области, которые устроили погром эвакуированным из Китая соотечественникам.