Минкульт Украины: кампании травли Cancel Russia грозит провал

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Новости Украины

Попытки призвать бойкотировать российскую культуру во всём мире не увенчались успехом, поэтому сейчас министерство культуры Украины пытается заставить европейцев предоставлять место в культурных мероприятиях вместо россиян украинцам, однако и эта инициатива тоже оказалась безуспешной.

Об этом на брифинге в Киеве заявила заместитель министра культуры и информационной политики Украины Галина Григоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас известно, что определённые мировые организации, европейские, американские продолжают сотрудничать с российскими деятелями. Отображая в своих программах российскую культуру. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, с чем это связано, и делает ли министерство определённые шаги, чтобы заблокировать нарративы России?» – спросила журналистка.

«Как вы знаете, призывы бойкотировать российскую культуру мы выпустили 26-го февраля, на сайте министерства культуры и государственного искусства они были опубликованы. Но так просто остановить это невозможно, потому что Россия годами, десятилетиями вкладывала в это огромные ресурсы и деньги. В общении с европейскими коллегами нам очень трудно отстаивать наш призыв – Cancel Russia, потому что они не очень склонны к этому, в их понимании это национализм. Поэтому мы сейчас переходим к тому, что мы предлагаем замену, мы хотим иметь свой личный голос, дать нашим творцам собственные аутентичные возможности высказаться, собственные площадки и просим заменять, если это возможно. Мы знаем, что «Ла Скала» (оперный театр в Милане, основанный в 1778 году – ред.) открывает свой сезон в этом году «Борисом Годуновым» (опера знаменитого Модеста Мусоргского – ред.). Мы сейчас готовим к ним письмо ближе к открытию, потому что остановить этот процесс невозможно, туда вложены огромные деньги. Но мы понимаем, что высказать свою озабоченность, несогласие с этой политикой мы должны. Фестиваль в Зальцбурге – это самый знаковый музыкальный фестиваль. Они продолжают сотрудничество с оркестром «MusicAeterna» (музыкальный коллектив, созданный дирижером Теодором Курентзисом в 2004 году в Новосибирске. С 2019 года место постоянной резиденции — Санкт-Петербург – ред.) и Теодором Курентзисом – хотя по национальности он грек, но финансируется фактически РФ из государственного бюджета. Мы высказали своё желание, чтобы он прекратили их сотрудничество ещё в феврале, через два дня после нашего письма они хотя бы опубликовали заявление, что они осуждают агрессию на территории нашей страны, не называя агрессора, а дальше ничего не изменилось. Они продолжили эту программу. Более того, мы предлагали сделать отдельный концерт, посвящённый Украине, с нашим любым симфоническим оркестром. Они отказались. Сказали, что «у нас полностью заполнена программа на три года вперёд». Поэтому у нас работы впереди очень много. Просто отстаивать и говорить – дайте нам площадки вместо россиян, к сожалению, не работает», – рассказала Григоренко.