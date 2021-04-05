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05.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Культура, Политика, Россия, Украина
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Минкульт Украины: Не можем запретить нашим артистам петь в Москве

Новости Украины

Украина не должна карать артистов, критикующих поддержавших возвращение Крыма в состав России.

Об этом в эфире 24 канала заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Украина не может также запретить своим артистам выступать в России.

«Я прекратил сотрудничество с русскими, мы снимали совместно сериалы в 14-м году. К сожалению, я был один из единичных, кто так сделал. Так же, как мы знаем, и артистов, их больше, которые прекратили выступать в России и сосредоточились на украинском и международном рынках.

Но мы не можем запретить с другой стороны Ани Лорак, Лободе, еще кому-то, кому нравится Москва, несмотря на все это, выступать. Это их дело, и уже общественность, публичная позиция может говорить о том, будут ли они воспринимать такое отношение людей к тому, что они там выступают, или нет…

Что касается артистов, то тут должна быть публичная дискуссия. Мы все-таки живем в свободной стране. Если в результате этой публичной дискуссии парламент примет определенное решение по правилам того, кто тут может выступать, кто не может выступать…

Если артист где-то что-то высказал, но не нарушал законы, то это его частная точка зрения, которую я не поддерживаю, осуждаю, но с другой стороны, мы тоже свободная страна. Мы не можем за каждое высказывание вводить запреты или наоборот, давать ордена», – заявил Ткаченко.


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