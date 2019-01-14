Минкульт Украины не оставляет надежды еще пограбить Крым

14.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Окрыленные решением голландского суда, который отобрал у крымских музеев коллекции «скифского золота», украинские чиновники рассчитывают еще поживиться за их счет в случае организации выставок в странах Европейского Союза.

Об этих намерениях в эфире филиал «Радио свобода» «Крым. Реалии» заявила замминистра культуры Украины Светлана Фоменко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже приняли определенные решения, которые не являются публичными, поэтому я не могу их озвучивать. Но это действенные механизмы возврата тех культурных ценностей, которые будут вывозиться с территории АРК Крым и РФ и попадать на территорию стран-членов ЕС. Какие это будут методы — судебных решений или как незаконно выкраденных с территории Украины — будет показывать каждый конкретный случай. Пока таких случаев еще не было», – сказала Фоменко.

Украинские чиновники также будут пресекать возможные хитрости российских музейщиков.

«На сегодняшний день невозможно вывезение в какую-либо цивилизованную страну ценностей, которые принадлежат музейному фонду Украины и находятся в АРК Крым. Но у нас есть опасения возможности подлога документов о том, что эти вещи являются культурными ценностями РФ. Мы ведем переговоры со странами ЕС», – сказала Фоменко.

Окружной суд Амстердама постановил передать Украине экспонаты выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», которая с февраля по август 2014 года проходила в Музее Алларда Пирсона. В числе музеев, чьи экспонаты сейчас находятся в Амстердаме, – Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник “Херсонес Таврический”. Музеи будут обжаловать сегодняшнее решение.

В 2017 году фейковая «прокуратура АРК» возбудила уголовное дело против сотрудниц Мариупольского художественного музея, вернувших 52 картины Айвазовского хозяину — галерее в Феодосии.