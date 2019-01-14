«Украинское судостроение уничтожено, западный чермет не спасет» – депутат Рады

14.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина осталась без собственного флота из-за краха судостроительной отрасли, а передаваемые из-за границы списанные корабли не улучшат ситуацию.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил депутат Верховной Рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны сказать честно, что у Украины нет собственного нормального флота. По сути остановлена и частично уничтожены судостроительная отрасль в стране. А тот чермет, который нам передают западные партнеры, не способен как-то влиять на ситуацию в стране. Поэтому нужно, прежде всего, развивать собственный флот за счет заказов на Николаевский судостроительный завод.

Нам нужно честно сказать, что если мы не будем иметь собственный мощный военно-морской флот, то никто с нами считаться не будет», – резюмировал нардеп.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что депутат Верховной Рады и экс-боевик нацбата «Азов» Игорь Мосийчук набросился на сочувствующего республикам Донбасса политолога Александра Семченко в студии ток-шоу, после чего написал на него донос в правоохранительные органы Украины.