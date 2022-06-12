Минкульт Украины официально объявил русскую культуру смертельной опасной

Новости Украины

Украина столкнулась с необходимостью создания «Экспертного совета по декоммунизации и дерусификации». Именно на основании его вердиктов отныне будут приниматься решения по сносу памятников или переименований улиц на Украине.

Об этом на брифинге-презентации заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам министра, решения об изменениях топонимики, демонтажа скульптур или запрете художественных произведений должны принимать местные органы советов, экспертный совет же даёт исключительно рекомендации.

«Важно рекомендовать местным органам власти создать такие же экспертные советы при себе, чтобы специалисты, историки, философы, местные активисты могли обговорить тот или иной вопрос и поставить процесс… там не будет директивно написано: снести Суворова или Екатерину II. Там будут написаны аргументы, каким образом можно подходить к этому процессу», – объявил Ткаченко.

Он признался, что бандеровский режим столкнулся с трудностями. Некоторые уроженцы Киева идентифицировали себя именно как представителей российской культуры, критически относясь к украинским самостийникам.

«Во время наших круглых столов этот вопрос постоянно звучал, и были разные формулировки, например, по признакам города. Например, Булгаков родился в Киеве. Если множество общин не хотели бы видеть или памятник Булгакова, или улицу Булгакова, однако для многих киевлян это человек, который родился в Киеве. Были признаки, что давайте всё, что связано с российской культурой, поставим этому заслон. Однако тут возникают вопросы. Однако, чтобы мы не выплеснули ребёнка с водой, каким образом трактовать Малевича? Малевич украинский же художник? Украинский, хоть и творил в разных местах. Если мы будем говорить о Паустовском – он русский писатель, но лучшие свои произведения написал в Киеве. То есть, возникают дополнительные вопросы. И, собственно, от чего мы избавляемся: от топонимики, от памятников, от каких книг, от каких произведений, и что мы с ними делаем и во время войны, и после войны. Я лично очень рад, что все наши театры отказались ставить Чайковского во время войны, к тому же мы призываем европейских коллег. По крайней мере, поставить на паузу. Так же, как поставить на паузу или отказаться от сотрудничества с российскими культурными деятелями. Потому что российская культура, так же, как и пропаганда, это острие ракеты, которую Кремль несёт в Европу», – рассказывал министр.