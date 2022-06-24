Минобороны назвало численность ВСУшников, оказавшихся в окружении

Российская армия совместно с подразделениями вооруженных сил республик Донбасса сформировала очередной «котел» для ВСУ в районе населенных пунктов Горское и Золотое.

Об этом на брифинге в Москве сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Конашенкова, в «котле» оказались порядка двух тысяч представителей вооруженных формирований Украины.

«В очередном, теперь уже «Горском» котле, окружено четыре батальона: 3-й механизированный батальон 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой батальон 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады, 70-й батальон 101-й бригады территориальной обороны, а также бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады, формирование нацистов «Правого сектора» и отряд иностранных наемников.

Всего в «Горском котле» сейчас заблокировано до двух тысяч человек: около 1800 военнослужащих, 120 нацистов «Правого сектора», до 80 иностранных наемников, а также более 40 единиц боевых бронированных машин и около 80 орудий и минометов. Российские войска сжимают кольцо «Горского котла», нанося противнику непрерывное огневое поражение. В течение вчерашнего дня взята под контроль половина населенного пункта Золотое», – заявил Конашенков