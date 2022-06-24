Минобороны назвало численность ВСУшников, оказавшихся в окружении

24.06.2022  12:42 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 1593
 
Денацификация, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Российская армия совместно с подразделениями вооруженных сил республик Донбасса сформировала очередной «котел» для ВСУ в районе населенных пунктов Горское и Золотое.

Об этом на брифинге в Москве сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия совместно с подразделениями вооруженных сил республик Донбасса сформировала очередной «котел» для ВСУ...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По информации Конашенкова, в «котле» оказались порядка двух тысяч представителей вооруженных формирований Украины.

«В очередном, теперь уже «Горском» котле, окружено четыре батальона: 3-й механизированный батальон 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой батальон 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады, 70-й батальон 101-й бригады территориальной обороны, а также бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады, формирование нацистов «Правого сектора» и отряд иностранных наемников.

Всего в «Горском котле» сейчас заблокировано до двух тысяч человек: около 1800 военнослужащих, 120 нацистов «Правого сектора», до 80 иностранных наемников, а также более 40 единиц боевых бронированных машин и около 80 орудий и минометов. Российские войска сжимают кольцо «Горского котла», нанося противнику непрерывное огневое поражение. В течение вчерашнего дня взята под контроль половина населенного пункта Золотое», – заявил Конашенков

Ранее «ПолитНавигатор» писал о том, что ВСУ бросили свои позиции в промзоне Северодонецка, покинув город.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть