«Не пятятся, а просто бегут»: ВСУ оставили Северодонецк

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Новости Украины

Украинская армия оставила Северодонецк и вышла из промзоны, где в предыдущие несколько недель шли активные бои.

Об этом в своем блоге сообщил редактор киевского пропагандистского сайта Цензор.нет Юрий Бутусов, который находился в районе Северодонецке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Бутусова, решение о выходе назрело давно, а сам процесс вывода войск происходил под огнем российской армии.

«Мы вышли из Северодонецка. Сегодня ночью украинские подразделения организованно оставили часть промзоны Северодонецка. На том участке фронта, где я находился, отход прошел под обстрелом, но без потерь. Отходить горько, но это решение уже давно назрело. Украинские воины достойно бились за город и делали больше, чем возможно в таких чрезвычайно тяжелых условиях. Без мостов и без понтонов, каждый день боя был сплошным героизмом. Я напишу об этом немного позднее. Мы вышли, но мы обязательно вернемся», – написал Бутусов.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», отступление из Севродонецка анонсировал глава оккупированной ВСУ части ЛНР Сергей гайдай.

Промзону Северодонецка связывали с боями за Мариуполь и уничтожением там боевиков на заводе «Азовсталь». По мнению генерал-лейтенанта Службы внешней разведки России в отставке Леонида Решетникова, выход украинских войск из Северодонецка символичен и может означать переломный момент в спецоперации – при дальнейшем продвижении войск украинские вооруженные формирования будут массово сдавать позиции.

«Самое важное, что после почти четырехмесячных боев войска Украины начали бежать. До этого, да, были отступления, но с очень жесткими боями, были мощные контратаки, но сейчас то, что произошло в малом котле Золотое-Горское, под Северодонецком – уже очевидно, что наступил другой этап операции. Противник пользуется таким военным методом, как бегство. Если наша армия разовьет сейчас этот успех, когда противник начинает не просто пятиться, а бежать, то это реальный уже перелом во всей военной операции», – заявил Решетников в комментарии «ПолитНавигатору».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что вывода украинских войск из Лисичанска и Северодонецка потребовал Главком ВСУ Валерий Залужный. Сегодня он также заявил о том, что украинские военные уступают российской армии:

«Нам очень тяжело, ведь огневое превосходство на стороне противника. Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая. Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции».