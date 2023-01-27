Минобороны о ракетном ударе по Украине: Сорвана перевозка вооружений НАТО

Михаил Рябов.  
27.01.2023 15:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Минобороны РФ заявило, что в ходе вчерашнего ракетного удара по Украине поражены все намеченные цели, в результате чего сорвана перевозка вооружений НАТО.

Об этом объявлено сегодня на брифинге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Минобороны РФ заявило, что в ходе вчерашнего ракетного удара по Украине поражены все намеченные...

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«26 января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам системы энергетики, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

В результате удара сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО. Нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ», – говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

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